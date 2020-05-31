إصابة 3 من القيادات التنفيذية فى محافظة الإسكندرية بفيروس كورونا

الإسكندرية جاكلين منير

شهد ديوان عام محافظة الإسكندرية تأكيد الإصابة بفيروس كورونا، لثلاثة من القيادات التنفيذية بها، حيث تم الإعلان الأسبوع الماضى عن إصابة اللواء محمد سلحول رئيس وحدة الإزالات ومستشار المحافظ، واليوم تم تأكيد إيجابية عينات تحاليل كل من أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية، واللواء حمدى الحشاش مستشار المحافظ، وذلك لمخالطتهما رئيس وحدة الازالات أثناء شن وتنفيذ حملات الإزالة بنطاق الأحياء بالمحافظة.

وقد أعلنت محافظة الإسكندرية فى بيان رسمى صادر اليوم ، عن إيجابية تحاليل الاصابة بفيروس كورونا لكل من أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية، واللواء حمدى الحشاش مستشار المحافظ، وهما حالتان مخالطان لحالة الإصابة اللواء محمد سحلول رئيس وحدة الإزالات الذى أعلن إصابته الاسبوع الماضى، وأكدت محافظة الإسكندرية أنهمت بصحة جيدة ويتلقيان العلاج اللازم.

وكانت محافظة الإسكندرية، إصابة اللواء محمد سحلول، مستشار المحافظ ورئيس وحدة التدخل السريع لإزالة مخالفات البناء بفيروس كورونا، وقالت المحافظة فى بيان رسمى، إنه فى إطار الإجراءات الوقائية التى تقوم بها محافظة الإسكندرية من متابعة دورية للمسئولين التنفيذيين والموظفين، والقائمين على تنفيذ الأعمال الميدانية بديوان محافظة الإسكندرية، تبين بالمتابعة والفحص إيجابية نتيجة التحليل الخاص باللواء محمد سحلول، مستشار المحافظ ورئيس وحدة التدخل السريع لإزالة مخالفات البناء، ونوهت محافظة الإسكندرية إلى أنه تم حصر كافة المخالطين للحالة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لهم فى هذا الشأن لاسيما أن الإصابة حدثت خلال فترة أجازة عيد الفطر المبارك.