إصابة 3 عمال باختناق فى حريق مصنع كرتون بالقليوبية.. صور

القليويية نيفين طه

أصيب 3 عمال باختناق جراء حريق شب فى مصنع كرتون بكفر جمعة وتم نقل المصابين للمستشفى بنها التعليمى وتم الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة له دون أى خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من المهندسة أمل فوزى رئيس مدينة قها المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق بمصنع كرتون كائن بمدينة قها بمحافظة القليوبية.

على الفور انتقل المقدم أحمد الشعراوى مدير الحماية المدنية بجنوب القليوبية وتبين نشوب الحريق بـ3 أطنان كرتون بالمصنع، ما أدى إلى إصابة 3 عمال باختناق، وتم نقلهم لمستشفى بنها التعليمى، وتم الدفع بعدد من سيارات إطفاء للسيطرة على حريق وإخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة له دون أى خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.