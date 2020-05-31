إصابات كورونا فى البرازيل تتجاوز نصف مليون وارتفاع الوفيات إلى 28872

كتب سمير حسنى

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم الأحد، أن إصابات فيروس كورونا فى البلاد تجاوزت النصف مليون ، وارتفاع الوفيات إلى 28872، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية قبل قليل.

وقالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت رقما قياسيا بلغ 33274 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس السبت ليرتفع العدد الإجمالي إلى 498440 حالة بينما تجاوز عدد الوفيات نظيره في فرنسا ليأتي رابعا على مستوى العالم خلف الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا.