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إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 6 ملايين والوفيات 369 ألفا..وأمريكا فى الصدارة

الأحد، 31 مايو 2020 11:00 ص
إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 6 ملايين والوفيات 369 ألفا..وأمريكا فى الصدارة فيروس كورونا
كتبت ــ مريم بدر الدين

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تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم، 6 ملايين شخص، بحسب إحصاءات جامعة جون هوبكنز الأمريكية، فيما وصل عدد الوفيات إلى نحو 370 ألف حالة، بينما بلغت حالات الشفاء 2.5 مليون شخصوبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم، حتى صباح الأحد، 6 ملايين و63 ألف حالة، ووصل عدد المتعافين من الفيروس 2 مليون و566 ألف شخص، بينما قضى الفيروس على حياة 369 ألفا و244 شخصا، وفقا لشبكة cnn.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول التي سجلت أكبر عدد مصابين بالفيروس بأكثر من 1.77 مليون شخص، فيما جاءت البرازيل في المركز الثاني بـ498 ألف حالة، وروسيا في المركز الثالث بـ396 ألف إصابة.

 

وفيما يلي قائمة الدول العشر التي سجلت أكبر عدد من المصابين بكورونا:

 

الولايات المتحدة الأمريكية: 1770384

البرازيل: 498440

روسيا: 396575

المملكة المتحدة: 274219

إسبانيا: 239228

إيطاليا: 232664

فرنسا: 188752

ألمانيا: 183189

الهند: 182143

تركيا: 163103

فيما أظهرت بيانات المركز الأفريقى لمراقبة الأمراض والوقاية منها، أن إجمالى إصابات فيروس كورونا فى دول القارة الأفريقية بلغت 115 ألفاً و346 حالة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أفاد بيان المركز اليوم أن 3 آلاف و521 إصابة جديدة رفعت الحصيلة إلى 115 ألفاً و346، مضيفًا أن حصيلة المتعافين بلغت 46 ألفًا و426 مقابل وفاة 3 آلاف و471 شخصًا.

وتتصدر دولة جنوب أفريقيا قائمة بلدان القارة من حيث عدد الإصابات بـ23 ألفًا و615، تليها مصر بـ17 ألفًا و967، ثم الجزائر بـ8 آلاف و503، فنيجيريا بـ8 آلاف و68. 

 

 


فيروس كورونا

اصابات

وفيات

امريكا

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