اليوم السابع
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الأحد، 31 مايو 2020 01:12 م
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إسبانيا تعتزم تمديد العزل العام حتى 21 يونيو

الأحد، 31 مايو 2020 12:12 م
إسبانيا تعتزم تمديد العزل العام حتى 21 يونيو كورونا فى اسبانيا
رويترز

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ذكرت صحيفة الباييس أن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث قال اليوم الأحد إنه سيطلب من البرلمان الموافقة على تمديد إجراءات العزل العام الطارئة التي تفرضها اتقاء لفيروس كورونا، وذلك لمرة أخيرة مدتها أسبوعان تنقضي في 21 يونيو حزيران على ألا تقيد الحكومة بعدها حركة المواطنين.

وأبلغ سانتشيث رؤساء الحكومات الإقليمية خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس بأن هذه ستكون المرة الأخيرة لتمديد العزل العام مع انخفاض معدلات الإصابة في إسبانيا بصورة كبيرة.

وقالت وزارة الصحة إن عدد الوفيات في البلاد زاد أربع حالات أمس السبت ليبلغ 27125، مما يعكس تراجعا كبيرا في الوفيات اليومية بينما تسيطر إسبانيا على التفشي.

وزاد عدد الإصابات بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس 271 الليلة الماضية إلى 239228 أمس السبت.

وفرضت إسبانيا، إحدى أشد الدول تضررا بجائحة كورونا، حالة طوارئ يوم 14 مارس آذار شملت عزلا عاما صارما لا يتسنى للمواطنين فيه أن يبرحوا منازلهم إلا لشراء الطعام والتماس الرعاية الطبية أو للعمل الذي لا يمكن أداؤه من المنزل. وتخفف السلطات حاليا تلك القيود تدريجيا.

 


كورونا

اسبانيا

عزل عام

فيروس

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