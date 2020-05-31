اليوم السابع
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إزالة الإشغالات وفض تجمعات الأسواق بأحياء الإسكندرية للوقاية من كورونا

الأحد، 31 مايو 2020 01:56 م
إزالة الإشغالات وفض تجمعات الأسواق بأحياء الإسكندرية للوقاية من كورونا حملة مكبرة بالاسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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كثفت أحياء الإسكندرية ،حملات إزالة الإشغالات و فض تجمعات الآسواق ،وذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بإزالة الأسواق العشوائية وفض التجمعات ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، وأشار حى العامرية أول فى بيان له اليوم ،أنه بناء على تعليمات اللواء سمير صدقي رئيس حي العامرية أول ، قامت الإدارات المعنية بفض سوق حارس 2 بقرى النهضة ،فيما قامت إدارة إشغال الطريق وإدارة المتابعة الميدانية برفع الاشغالات بشارع الشرقاوي وشارع الجمهوريه و سوق البردويل وموقف الأتوبيس وسوق الغنم وتم التحفظ علي سيارة تحمل مياه صرف صحي تقوم بالقائها بالترعة ،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتحفظ على العديد من الإشغالات والمخالفات التي تتعدى على حرم الطريق .

 

 

وفى نفس السياق شن حى شرق حملة مكبرة بناًء على توجيهات المهندسة سحر شعبان رئيس حي شرق، بمتابعة حملات إزالة الإشغالات والمخالفات من الشوارع نطاق الحي وفرض الانضباط ومنع التعديات على حرم الطريق، حيث شنّت إدارة إشغال الطريق بالحي ، حملة استهدفت شوارع؛ قيس ومحمود حسن فهمي والدلتا وبورسعيد، وشارع النصر والعشرين الظاهرية وبمحيط محطة سيدي جابر وشارع توت عنخ آمون.

 

وأسفرت الحملة عن إزالة كافة أشكال المخالفات من إشغالات مختلفة تم التحفظ عليها، وأيضًا التعديات على حرم الطريق من؛ كتل خرسانية وحواجز حديدية وإطارات السيارات التي تُعيق المارة.

 

وفي متابعة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيرس كورونا المستجد تم المرور على الأسواق بنطاق الحي وأيضًا المحال التجارية وفضّ تجمع المواطنين حرصًا على سلامتهم وأيضًا التنبيه بالالتزام بالمواعيد المحددة للغلق.

وكانت الإسكندرية قد إتخذت عدة قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، حيث تم تنفيذ كافة تعليمات رئاسة الوزراء من تخفيض عدد العمال بديوان المحافظة والأحياء، وتطبيق الإجراءات الوقائية من التعقيم والتطهير لها، مثل غلق الشواطئ و المتنزهات وتكثيف الأحياء لحملات ضبط المخالفين لقرار الغلق، ومواصلة غلق المراكز التعليمية والحضانات وصالات الجيم ومحلات الألعاب الإلكترونية، منع الأسواق العشوائية الأسبوعية و عدم إقامة سوق الجمعة وسوق الحمام، بالإضافة إلى تكثيف الحملات بالأحياء لمنع تجمعات الأسواق اليومية.


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