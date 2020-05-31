اليوم السابع
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إحالة عامل ومبيض محارة للجنايات بسوهاج لاتهامهما بالإتجار فى المخدرات

الأحد، 31 مايو 2020 11:04 ص
إحالة عامل ومبيض محارة للجنايات بسوهاج لاتهامهما بالإتجار فى المخدرات صورة ارشيفية
سوهاج - عمرو خلف

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أحال المستشار أحمد عبد الباقى التونى المحامى العام لنيابات شمال سوهاج، المتهمين "أ.ح.أ"، عامل، 29 سنة، و"أ.أ"،28 سنة مبيض محارة ، إلى محكمة الجنايات لاتهامهما، بالإتجار فى الحشيش بدائرة مركز طهطا.

بدأت أحداث الواقعة بدائرة مركز طهطا، عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز عن قيام المتهمين بالاتجار فى الحشيش على نطاق واسع ، وترويج بضاعتهما على الزبائن من الشباب والمتعاطين من الشباب وراغبى الشراء بدائرة المركز والقرى المجاروة.

وبعد تقنين الإجراءات، تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما عدد من قطع الحشيش كانت معدة للبيع، وبمواجهتهما اعترفا بالاتجار فى الحشيش المخدر وبعرضهما على النيابة أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها إلى 15 يوما من قبل محكمة الجنح، وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات.

وفى وقت سابق قررت محكمة جنح مركز سوهاج إخلاء سبيل المتهم "م.ض.ع"، عاطل، بكفالة 3 آلاف جنيه، بعد اتهامه بالاتجار فى الحشيش بدائرة مركز سوهاج؛ بدأت أحداث الواقعة بدائرة مركز سوهاج، عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز عن قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش، وترويج بضاعته على الزبائن من الشباب والمتعاطين وأصحاب الكيف بدائرة المركز.

وبعد تقنين الإجراءات، تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهن وبحوزته عدد من قطع الحشيش كانت معدة للبيع وزنت 20 جرام، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى الحشيش المخدر وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق إلا أن محكمة الجنح أخلت سبيله بكفالة 3 آلاف جنيه.


سوهاج

حشيش

الجنايات

طهطا

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