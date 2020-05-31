اليوم السابع
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إجراء قرعة لتسليم أهالى الطابية بمطروح وحدات سكنية للقضاء على العشوائيات

الأحد، 31 مايو 2020 05:39 م
إجراء قرعة لتسليم أهالى الطابية بمطروح وحدات سكنية للقضاء على العشوائيات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح يتفقد إنهاء أعمال العمارة السكنية
مطروح حسن مشالى

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تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، إنهاء الأعمال والتشطيبات النهائية للعمارة السكنية لأهالى منطقة الطابية، والتى تمت الأعمال بها بالتعاون بين محافظة مطروح وصندوق تطوير العشوائيات  وتنفذه مديرية الإسكان بالمحافظة فى إطار القضاء على المناطق العشوائية والحفاظ على المظهر الحضارى اللائق بالمحافظة.

 

وتم إنهاء الأعمال وجارى مراجعة لوحة الكهرباء بالمبنى وتنظيفه مع تلافى كافة الملاحظات الخاصة بالمبنى، وسيتم الإعلان قريبا عن موعد إجراء القرعة لأهالى منطقة الطابية وتسليمهم وحداتهم السكنية وعددها 32 وحدة في إطار توفير حياة كريمة ومسكن لائق بالأهالى.

 

ورافق محافظ مطروح خلال زيارته الميدانية السكرتير العام المساعد ووكيل وزارة الإسكان ومدير التخطيط العمراني بالمحافظة.

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