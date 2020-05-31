أول صور لوزير الرى من العزل المنزلى بعد اجتماعه مع محافظ الدقهلية المصاب بكورونا

كتبت أسماء نصار

ينشر اليوم السابع أحدث صور للدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، من العزل المنزلى، خلال اجتماعه مع قيادات الوزارة لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات التى يتم تنفيذها.



ودخل وزير الرى العزل المنزلى بعد اجتماعه مع محافظ الدقهلية ، قبل عيد الفطر بأيام والذى حيث أظهرت التحاليل إصابة محافظ الدقهلية بفيروس كورونا المستجد عقب لقائهما بساعات، لذلك أعلن الوزير التزامه بالحجر المنزلى كإجراء احترازى حددته منظمة منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية.



وقامت وزارة الصحة والسكان بأخذ مسحة للوزير و 10 من العاملين بالوزارة بينهم رؤساء قطاعات وأمن والمكتب الفنى للوزير والمراسم باعتبارهم خالطوا المحافظ خلال زيارته للوزارة، وثبتت عدم اصابتهم بالفيروس.



وقال عبد العاطى ، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه بصحة جيدة وسيبدأ مزاولة عمله من مكتبه فى الوزارة بعد غدا الثلاثاء، لافتا إلى أنه يتابع العمل من منزله عبر الفيديو كونفرانس و وسائل الاتصال المختلفة، حيث عقد اجتماع مع قيادات الوزارة لمتابعة مجريات الأمور والمشروعات التى يتم تنفيذها .





وزير الرى من الحجر المنزلى



وزير الرى من الحجر المنزلى



وزير الرى من الحجر المنزلى