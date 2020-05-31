اليوم السابع
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أول صورة للكمامة القطنية القابلة للغسيل بعد بدء تصنيعها بوزارة الأوقاف

الأحد، 31 مايو 2020 02:23 م
أول صورة للكمامة القطنية القابلة للغسيل بعد بدء تصنيعها بوزارة الأوقاف كمامة وزارة الأوقاف قابلة للغسيل
كتب على عبد الرحمن

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ينشر اليوم السابع أول صورة للكمامة القطنية التي أنتجتها المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، القابلة للغسيل وإعادة الاستخدام.

وأعلنت وزارة الأوقاف، عن بدء المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، في إنتاج الكمامات القطنية القابلة للغسل وإعادة الاستخدام للشخص نفسه ، وتسليم أول دفعة من إنتاجها لوزارة الأوقاف لتشرع بعد ذلك في التوسع في إنتاج هذه الكمامات .

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن ذلك يأتي في إطار جهودها لمواجهة كورونا درع الوجه الواقي المطور وبوابات التعقيم و إنتاج الكمامات.

وكانت المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف التابعة لوزارة الأوقاف، أعلنت عن إنشاء وحدة إنتاجية مختصة بإنتاج قناع حماية الوجه  ، فى ظل المشاركة المجتمعية التي تسعى إليها، ومساهمة منها لتعزيز حماية الأفراد والمؤسسات في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

 

وأكدت المجموعة، أن الهدف من الكمامة المنتجة هو توفير حماية كاملة للوجه من الرذاذ المتطاير الناتج عن العطس والكحة ، والذى يمكن أن يصيب الأنف أو الفم أو العينين ، وبالتالي انتقال الفيروس من شخص لآخر، وبما أن الكمامة وحدها لا توفر الوقاية اللازمة للعينين فإن هذا القناع يساعد في عدم وصول الرذاذ إليهما ، كما أنه يساعد على تجنب لمس الوجه باليدين .

 

وأوضحت وزارة الأوقاف أن من المميزات الرئيسة التي يتمتع بها هذا القناع إمكانية تكرار استخدامه بشكل يومي من خلال غسله بالماء والصابون، حيث إنه مصنوع من ماده البولي كربونيت المقاومة للخدش مما يطيل عمر القناع الافتراضي .


الأوقاف

كمامة قطن

كمامة وزارة الأوقاف

اخبار مصر

كورونا

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