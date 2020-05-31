أول خطوة لاستقبال السياحة الدولية.. تونس تفتح شواطئها وفنادقها للجزائريين

كتبت آمال رسلان

فى أول خطوة لاستقبال السياحة الدولية دعت تونس الجزائريين إلى قضاء موسم الصيف فى فنادقها، حيث دعا ديوان السياحة التونسي الجزائريين إلى الحجز لقضاء موسم الاصطياف في تونس بكل أمان، مؤكدا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان صحة المواطن الجزائري بعيدا عن فيروس كوفيد 19 من خلال برتوكول سياحي صحي صارم.

وأكدت الديوان فى بيان أن البروتوكول يضمن التباعد بين الأشخاص وفي نفس الوقت الاستمتاع بالبرنامج السياحي، مع إلزامية ارتداء الكمامة أو القناع الواقي داخل سيارات النقل السياحي.

ووفقا لما أكده ديوان السياحة التونسي في الجزائر، فإن الإجراءات الجديدة المتخذة لضمان حماية السياح الجزائريين المتجهين لتونس من وباء كورونا، تتمثل في خفض امكانية الاستقبال إلى 50% على مستوى الفنادق والمطاعم وقاعات المؤتمرات والمنتديات، وأيضا على مستوى السيارات السياحية للنقل.

هذا بالاضافة إلى قياس درجة الحرارة التي يجب أن لا تزيد عن 37.9 درجة عند الدخول للهياكل السياحية بمختلف أشكالها، حيث سيخضع الجميع لاختبار الحرارة إضافة إلى إلزامية ارتداء القناع الواقي لعمال المؤسسات السياحية وللسائح داخل السيارة الخاصة بالنقل السياحي.

وأكد ديوان السياحة التونسي في بيان نشرته جريدة الشروق الجزائرية أن البرتوكول السياحي الجديد المعتمد بتونس لمجابهة “كوفيد 19” يتضمن نشر موزعات المطهرات الكحولية على مستوى الفنادق وسيارات النقل السياحي، وتعقيم امتعة المسافرين الوافدين بمجرد الوصول للفندق، وخضوع كل غرفة للتنظيف والتعقيم قبل 3 ساعات من تسليم المفتاح للنزيل، إضافة إلى إخضاع كل المناطق داخل الفندق التي تتعرض للمس من طرف السياح للتعقيم المستمر، وإلزامية ترك مسافة 1 متر بين الأشخاص على الأقل في المناطق العمومية، ومسافة 2.5 متر بين الطاولات على مستوى المقاهي والمطاعم. وبالنسبة للمسابح تحدد مساحة 3 متر مربع لكل شخص يقوم بالسباحة لضمان التباعد بين الزائرين والخضوع بعدها للاستحمام بمطهر الاستحمام عند غرف الحمام المتواجدة بالقرب من المسبح، إضافة إلى منع أصحاب أمراض القلب والضغط والسكري والنساء الحوامل والأشخاص الذين يخضعون لعلاج مرض السرطان من السباحة.