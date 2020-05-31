اليوم السابع
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أول جولة بعد عودتها للعمل.. نائب محافظ القليوبية تشن حملة لإزالة الإشغالات بقليوب

الأحد، 31 مايو 2020 07:27 م
أول جولة بعد عودتها للعمل.. نائب محافظ القليوبية تشن حملة لإزالة الإشغالات بقليوب الدكتورة إيمان ريان خلال السيطرة على حريق سيارة
القليوبية إبراهيم سالم

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شنت إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، اليوم الأحد، أول جولة تفقدية وحملة لرفع القمامة وإزالة الإشغالات والقضاء على تجمع البائعين تمهيدا لسوق قليوب غدا الإثنين، فضلا عن تنفيذ قرار الالتزام بارتداء الكمامة، عقب إعادة فتح مكتبها بديوان عام محافظة القليوبية، بعد إصابة أحد أعضاء المكتب بفيروس كورونا المستجد.

 

جاء ذلك بحضور مجدى نجاح رئيس المدينة، والدكتور كرم السويكى نائب رئيس المدينة، ومدير الإشغالات بالمجلس، حيث بدأت الجولة برفع المخلفات من الطريق الزراعى بمدخل سنديون، ثم رفع الإشغالات ومنع تجمع الباعة الجائلين بشارع التحرير والإدارة التعليمية ونادى باريس بقليوب، قبل استعدادهم للسوق غدا الاثنين، فضلا عن متابعة تطبيق قرار الالتزام بلبس الكمامات وذلك بميدان العاشر بقليوب.

 

وأثناء الجولة التفقدية للدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية بمدينة قليوب حدث اندلاع حريق بسيارة أجرة أمام موقف قليوب البلد، وعلى الفور تم إبلاغ الحماية المدنية لسرعة السيطرة على الحريق، وبالفعل تم السيطر دون خسائر بالأرواح، بحضور الدكتور كرم السويلكي نائب رئيس المدينة، وسيد عبد العظيم نائب رئيس المدينة.

 

السيطرة على حريق السيارة

السيطرة على حريق السيارة

 

حريق سيارة ميكروباص
حريق سيارة ميكروباص

 

رفع الاشغالات
رفع الاشغالات
السيطرة على حريق السيارة
السيطرة على حريق السيارة

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