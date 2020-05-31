أعلن وزير الصحة الأوكرانى ماكسيم ستيبانوف، أنه تم تسجيل 393إصابة جديدة بكورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينهم سبعة أطفال و 64 عاملاً فى مجال الرعاية الصحية، فيما تم نقل 94 شخصًا إلى المستشفى ، كما تم الإبلاغ عن 17 حالة وفاة ، و377 حالة شفاء.
وأضاف - في مؤتمر صحفى اليوم الأحد، أوردته وكالة أنباء "أوكرينفورم" أنه خلال فترة الوباء في أوكرانيا حتى الآن تم تسجيل 23204 إصابة ، بينهم 1700 طفل ، و 4475 عاملا في الرعاية الصحية ، و9،311 حالة تعافي ، و 696 حالة وفاة.
وقال الوزير إن أوكرانيا أجرت 10811 اختبار" PCR " و 1.560 اختبار تقييم التأثير البيئي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
يأتي هذا فيما تستعد الحكومة الأوكرانية للرفع التدريجي لقيود الحجر الصحي ، وتحرير دخول الرعايا الأجانب.
يذكر أن مجلس وزراء أوكرانيا قد وافق في العشرين من مايو الجاري على قرار التحول إلى نموذج الحجر الصحي "التكيفي " خلال الفترة من 22 مايو إلى 22 يونيو المقبل ، يُسمح بخدمات النقل الأقليمية ، ومن المقرر استئناف النقل الجوي في 15 يونيو.
يشار إلى أن أوكرانيا استأنفت أمس الأول الجمعة، العمل في 66 نقطة تفتيش على حدودها مع الاتحاد الأوروبي و"مولدوفا".
وكانت أوكرانيا، أعلنت الجمعة، استئناف العمل فى 66 نقطة تفتيش على حدود الدولة مع الاتحاد الأوروبى ومولدوفا بداية من اليوم الجمعة.
وأشارت السلطات الأوكرانية إلى أن قائمة نقاط التفتيش التى تستأنف عملها لا تشمل نقاط التفتيش على حدود الدولة مع بيلاروسيا والاتحاد الروسي.
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