وأضاف - في مؤتمر صحفى اليوم الأحد، أوردته وكالة أنباء "أوكرينفورم" أنه خلال فترة الوباء في أوكرانيا حتى الآن تم تسجيل 23204 إصابة ، بينهم 1700 طفل ، و 4475 عاملا في الرعاية الصحية ، و9،311 حالة تعافي ، و 696 حالة وفاة.

وقال الوزير إن أوكرانيا أجرت 10811 اختبار" PCR " و 1.560 اختبار تقييم التأثير البيئي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

يأتي هذا فيما تستعد الحكومة الأوكرانية للرفع التدريجي لقيود الحجر الصحي ، وتحرير دخول الرعايا الأجانب.

يذكر أن مجلس وزراء أوكرانيا قد وافق في العشرين من مايو الجاري على قرار التحول إلى نموذج الحجر الصحي "التكيفي " خلال الفترة من 22 مايو إلى 22 يونيو المقبل ، يُسمح بخدمات النقل الأقليمية ، ومن المقرر استئناف النقل الجوي في 15 يونيو.

يشار إلى أن أوكرانيا استأنفت أمس الأول الجمعة، العمل في 66 نقطة تفتيش على حدودها مع الاتحاد الأوروبي و"مولدوفا".