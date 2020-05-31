أهالى الفيوم يشيعون جثمان شهيد القوات المسلحة بسيناء

الفيوم رباب الجالي

شيعت منذ قليل أهالى الفيوم جنازة المجند محمد محمود سيد، الذى استشهد بشمال سيناء، بمسقط رأسه بقرية المقاتلة التابعة لمركز طامية، وذلك بحضور اللواء عبد القادر النورى سكرتير عام المحافظة، والعقيد طارق محمد عادل المستشار العسكرى للمحافظة، و ياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية وعائلة الشهيد.

ونعى الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، المجند الشهيد، معرباً عن خالص تعازيه لأسرته، وأمنياته القلبية بأن يتقبله الله من الشهداء، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأكد "الأنصاري" أن الإرهاب لا دين له، وأن الجيش المصري، والشرطة، وجموع الشعب، يد واحدة فى مواجهة الإرهاب حتى اقتلاعه من جذوره، مؤكداً أن الإرهاب الغاشم لن ينال من عزيمة أبناء مصر وجيشها العظيم ولن يثنى إرادتهم فى الذود عن الوطن بكل ما هو غال ونفيس، مشدداً على ضرورة الاصطفاف والوقوف على قلب رجل واحد مع جيش مصر العظيم فى الحرب على الإرهاب وحفظ أمن واستقرار الوطن.

وفى البحيرة، شيع أهالى مركز أبو المطامير، جثمان الشهيد جندى أحمد عبد الكريم عبد العال، فى جنازة عسكرية مهيبة والذى أستشهد أمس جراء إنفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة بسيناء، واحتشد الأهالى ، ولفيف من ضباط وصف وجنود القوات المسلحة والقيادات الأمنية والتنفيذية والدينية بالمحافظة ، لتشييع جثمان بقرية الشعراوى ملفوفاً بالعلم المصرى لمثواه الأخير بمدافن القرية وسط الهتافات المنددة بالإرهاب .

شارك فى تشييع الجنازة، اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ، واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد ، والعميد محمد شرف المستشار العسكرى، والعميد أحمد عادل حسانين من قيادات الجيش الثانى ، وراضى عمار - رئيس مدينة ابو المطامير .

وقام محافظ البحيرة ، بتقديم واجب العزاء لوالدى الشهيد ولذويه ، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ، وأن يتقبله الله مع الشهداء والصالحين ، وأن يمن على أهله بالصبر والسلوان.

وأكد محافظ البحيرة ، أن مصر تدفع خيرة أبنائها شهداء من أجل إستقرار الوطن وعدم النيل منه فلهم منا كل تحية ووفاء وعرفان لكل من فارقنا بجسده وترك لنا سيرة عطرة .

وأضاف أن تلك المحاولات الخسيسة مصيرها إلى زوال ، وسيبقى الوطن آمناً مطمئناً، وسيذكر التاريخ من دافعوا عن الأوطان بحروف من نور، وستظل قواتنا المسلحة دائماً الحصن والسند تحمى أمن الوطن، وسلامة أراضيه، وإستقراره، والدفاع عن أبنائه ضد أعداء الأوطان والأديان .

وأشار محافظ البحيرة، إلى أنه سيتم إطلاق اسم الشهيد على أحد رموز مسقط رأسه تخليدا لذكراه وبطولته.