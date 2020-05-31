أهالى البحيرة يشيعون جثمان شهيد القوات المسلحة بسيناء

البحيرة - ناصر جودة

فى جنازة عسكرية مهيبة ، شيع أهالى مركز أبو المطامير بالبحيرة ، جثمان الشهيد جندى أحمد عبد الكريم عبد العال ، والذى أستشهد أمس جراء إنفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة بسيناء، واحتشد الأهالى ، ولفيف من ضباط وصف وجنود القوات المسلحة والقيادات الأمنية والتنفيذية والدينية بالمحافظة ، لتشييع جثمان بقرية الشعراوى ملفوفاً بالعلم المصرى لمثواه الأخير بمدافن القرية وسط الهتافات المنددة بالإرهاب .

شارك فى تشييع الجنازة، اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ، واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد ، والعميد محمد شرف المستشار العسكرى، والعميد أحمد عادل حسانين من قيادات الجيش الثانى ، وراضى عمار - رئيس مدينة ابو المطامير .

وقام محافظ البحيرة ، بتقديم واجب العزاء لوالدى الشهيد ولذويه ، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ، وأن يتقبله الله مع الشهداء والصالحين ، وأن يمن على أهله بالصبر والسلوان.

وأكد محافظ البحيرة ، أن مصر تدفع خيرة أبنائها شهداء من أجل إستقرار الوطن وعدم النيل منه فلهم منا كل تحية ووفاء وعرفان لكل من فارقنا بجسده وترك لنا سيرة عطرة .

وأضاف أن تلك المحاولات الخسيسة مصيرها إلى زوال ، وسيبقى الوطن آمناً مطمئناً، وسيذكر التاريخ من دافعوا عن الأوطان بحروف من نور، وستظل قواتنا المسلحة دائماً الحصن والسند تحمى أمن الوطن، وسلامة أراضيه، وإستقراره، والدفاع عن أبنائه ضد أعداء الأوطان والأديان .

وأشار محافظ البحيرة ، إلى أنه سيتم إطلاق اسم الشهيد على أحد رموز مسقط رأسه تخليدا لذكراه وبطولته.