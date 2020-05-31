اليوم السابع
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الأحد، 31 مايو 2020 02:43 م
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أمريكى يهدد محتجين بـ"قوس وسهم" والمتظاهرون يحرقون سيارته.. فيديو

الأحد، 31 مايو 2020 02:28 م
أمريكى يهدد محتجين بـ"قوس وسهم" والمتظاهرون يحرقون سيارته.. فيديو امريكى يصوب سهم حاد فى تجاه متظاهرين
كتب محمد شعلان

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وجه رجل أمريكي سلاحه وهو عبارة عن قوس وبه سهم حاد في وجه محتجين بمدينة سولت ليك سيتي في ولاية يوتا الامريكية، أثناء مشاركتهم في مظاهرة أمس السبت، للتنديد بعنف الشرطة في أعقاب مقتل جورج فلويد بعد اعتقاله في مدينة منيابوليس بولاية مينيسوتا، وأظهرت لقطات فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي للرجل الأمريكي وهو يصرخ في وجه المحتجين ويهدد بضربهم بالقوس حال استمرار التظاهر.

وبدأ الرجل الأمريكي في محاولة ضرب المتظاهرين بالأسهم بجانب سيارته التي ترجل منها، ولكن باغته بعض المحتجين بالهجوم عليهم وضربه وأظهرت لقطات الفيديو تجمعات كبيرة من المتظاهرين وهو يعتدون عليه بينما يصرخ هو وسط الهجوم عليه، وليس من الواضح إن كان الرجل الذي قال في وقت لاحق لمحطة تلفزيونية محلية إن اسمه براندون ماكورميك، قد أطلق أحد سهامه بالفعل أم لا على المحتجين.

امريكى يصوب سهم حاد فى تجاه متظاهرين
امريكى يصوب سهم حاد فى تجاه متظاهرين

 

وصب المحتجون غضبهم تجاه سيارة الرجل الامريكي الذي حاول ضربهم بسلاحه لمنعهم عن التظاهر، حيث قاموا بإحراقها بعد الاعتداء عليه.

ووفق الحرة، أفادت وسائل إعلام بأن الشرطة اعتقلت ماكورميك، وقال الرجل لشبكة فوكس 13 المحلية "في البداية تعرضت للضرب عندما قلت 'حياة الجميع مهمة'، ثم أخرجت أسلحتي، ثم تعرضت للمزيد من الضرب، ثم أمسكت بي الشرطة وسيارتي دمرت تماما".

 

وزعم الرجل الذي بدا أنه تعرض للضرب حيث غطت دماء وجهه،  وأن "رجلين أسودين اعتديا عليه عندما كان داخل سيارته قبل أن ينزل من سيارته حاملا سلاحه".

وتشهد شوارع الولايات المتحدة الامريكية، لليوم الثاني على التوالي، مظاهرات ومسيرات احتجاجية واسعة على خلفية مقتل الشاب صاحب الأصول الافريقية جورج فلويد على يد أحد ضباط ورجال الشرطة في مدينة مينيابوليس التابعة لولاية مينيسوتا الأمريكية.

 

وعلى مدار الساعات الأخيرة الماضية، شهدت الشوارع الأمريكية عمليات فوضى وذعر كثيرة وانتقلت الاحتجاجات إلى شواع لوس أنجلوس ونيويورك في ظل تكثيف أمنى كبير من رجال الشرطة الأمريكية لفرض السيطرة من جديد.

 

وكانت قد سيطرت أعمال الشغب والنهب والسلب على عدة مدن أمريكية، بعدما تحولت موجة احتجاجات سلمية خرجت قبل أيام للتنديد بمقتل الشاب الأمريكى من أصول أفريقية جورج فلويد، إلى تجمعات تثير الفوضى فى الشوارع الأمريكية يتخللها اشتباكات عنيفة مع الشرطة، إضافة إلى تحطيم واجهات المحال التجارية الكبرى وسرقة محتوياتها.


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