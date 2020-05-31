أكاديمية البحث العلمى: تمويل 65 مشروع بحثى بـ40 مليون جنيه لمعاونة الدولة ضد كورونا

كتب محمد صبحى

أعلن المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار-أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، عن وجود 65 مشروع بحوث وتطوير وابتكار يتم تمويلها من خلال أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لمعاونة الدولة فى مجابهة فيروس كورنا المستجد ضمن برنامج المنحة الأستثنائية العاجلة من برنامج طبق فكرتك، ويبلغ تمويل هذه المشروعات 40 مليون جنية على عامين كحد أقصى.

جاء ذلك فى بيان صادر عن أكاديمية البحث العلمى حول مؤشر البحث العلمى الشهري لشهر مايو، وهو مؤشر للعلوم والتكنولوجيا يصدره المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا شهرياً.

وكانت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أعنلت مؤخرا، عن الفائز في مسابقة المقالات العلمية فى العلوم الاساسية ( الرياضيات، الكيمياء، الفيزياء، والعلوم البيولوجية)، وهي المسابقة التي نظمتها اللجان الوطنية وهي أحد التشكيلات العلمية التابعة للأكاديمية، وقد تقدم للمسابقة عدد 179 مقالة للطلاب من عمر 15 سنة وحتى 20 عام، وتم تشكيل لجان علمية فى كل تخصص بمعرفة اللجان الوطنية المناظرة " اللجنة الوطنية للرياضيات، اللجنة الوطنية للفيزياء، اللجنة الوطنية للكيمياء البحتة والتطبيقية، واللجنة الوطنية للعلوم البيولوجية "، وقامت اللجان بتقييم المقالات العلمية وتصفيتهم إلي 12 مقال وستقوم الأكاديمية بتقديم جوائز مالية للفائزين، والهدف الرئيسي الذي تسعي له أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا من خلال المسابقة هو النهوض بالعلوم الأساسية وهى مبادرة تتبناها الأكاديمية تحت عنوان ساينس اب (ScienceUp) لدعم كليات العلوم الحكومية.