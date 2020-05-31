أفريقيا تتخطى 141 ألف إصابة بكورونا.. والوفيات 4069 شخصا

هند المغربي

شهدت قارة أفريقيا خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاعا فى عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد ليصل عدد الإصابات اليوم الأحد إلى 141 ألفا و535 إصابة، وانتشر الوباء فى 53 من دول القارة الـ54.

ووفقا للاتحاد الأفريقى سجلت القارة الأفريقية حتى الآن 141 ألفا و535 إصابة بالفيروس التاجى، وتوفى 4 آلاف و69 شخصا على الأقل إثر إصابتهم بالعدوى وتعافى 59 ألفا و212 شخصا.

وسجلت دول شمال أفريقيا 42 ألفا و125 إصابة، تليها غرب أفريقيا 34 ألفا و213 إصابة وجنوب أفريقيا 33 ألفا و148 إصابة وشرق أفريقيا 16 ألفا و385 إصابة ووسط أفريقيا 15 ألفا و664 حالة.

ومن جانبه أفاد المكتب الإقليمى للصحة العالمية فى أفريقيا أنه وفقا لآخر دراسة تهدد الجائحة حياة 44 مليونًا ممكن أن يلقوا مصرعهم فى السنة الأولى من الوباء إذا فشلت تدابير الاحتواء، وفقا للدراسة التى تمت على 47 دولة فى الإقليم الأفريقى لمنظمة الصحة العالمية فى القارة التى يبلغ مجموع سكانها أكثر من مليار نسمة فى الوقت الذى لفتت المنظمة أنه توجد تسعة أسرة فقط فى وحدة العناية المركزة فى المتوسط لكل مليون شخص، لتصبح الأمور أكثر تعقيدا فى القارة السمراء لاحتواء الجائحة.