أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 31- 5 -2020

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 31-5 -2020، وجاءت أبرزها ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، آخر جلسات شهر مايو، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول متوسطة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 6.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 548.698 مليار جنيه.



إيقاف تداول 32 شركة قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 32 شركة لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، شركة مستشفى كليوباترا، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، العبور للاستثمار العقاري، الكابلات الكهربائية المصرية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، اودن للاستثمارات المالية، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، راية لخدمات مراكز الاتصالات، دلتا للإنشاء والتعمير، المنصورة للدواجن، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، المجموعة المصرية العقارية، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، العربية للمحابس، أسمنت بورتلاند طرة المصرية، المصرية للدواجن، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، رواد السياحة، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، العربية للصناعات الهندسية، سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية. كما تم إيقاف تداول أسهم؛ مطاحن ومخابز الإسكندرية، التعمير والاستشارات الهندسية، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، شركة النصر للأعمال المدنية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، مصر للأسمنت-قنا، وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري، مطاحن مصر الوسطى. البورصة تربح 5.8 مليار جنيه ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، آخر جلسات شهر مايو، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول متوسطة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 6.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 548.698 مليار جنيه. ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، آخر جلسات شهر مايو، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول متوسطة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 6.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 548.698 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 174.4 مليون ورقة مالية بقيمة 613.5 مليون جنيه، عبر تنفيذ 22.7 ألف عملية لعدد 176 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 70.27% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 23.65%، والعرب على 6.08% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 41.74% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 58.25%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 5.2 مليون جنيه، 118.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 34.3 مليون جنيه، 4.5 مليون جنيه، 84.3 مليون جنيه، 240.5 ألف جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 10220 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 1515 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 11780 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 3928 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 2.56% ليغلق عند مستوى 1159 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوٍ الأوزان"، بنسبة 2.32% ليغلق عند مستوى 1872 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.39% ليصل إلى مستوى 675 نقطة.

وصعدت أسهم 123 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 19 شركة، ولم تتغير مستويات 34 شركة. وضمت الأسهم المرتفعة:

- وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 9.900 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10%.

- دلتا للإنشاء والتعمير بسعر إغلاق 5.560 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.88%.

- العبور للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 4.790 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.61%.

- المصرية للدواجن بسعر إغلاق 1.583 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.40%.

- أجواء للصناعات الغذائية-مصر بسعر إغلاق 2.049 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.28%.



وضمت الأسهم المتراجعة:

- زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بسعر إغلاق 7.080 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.10%.

- أسمنت بورتلاند طرة المصرية بسعر إغلاق 4.590 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.17%.

- جلاكسو سميثكلاين بسعر إغلاق 11.230 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.02%.

- مصر للفنادق بسعر إغلاق 8.350 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.58%.

- الشرقية-ايسترن كومباني بسعر إغلاق 12.070 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.05%.