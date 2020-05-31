أخبار مصر اليوم.. غدا بدء التقدم إلكترونيا لرياض الأطفال والابتدائى

نشر اليوم السابع، العديد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، فضلا عن تقارير خاصة بشأن تطورات فيروس كورونا حول العالم، وتغطيات رياضية وفنية واقتصادية متنوعة، أبرزها: غدا بدء التقدم إلكترونيا لرياض الأطفال والابتدائى بالمدارس الحكومية.

غدا بدء التقدم إلكترونيا لرياض الأطفال والابتدائى بالمدارس الحكومية

تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، استقبال طلبات الراغبين فى التقدم للعام الدراسى الجديد 2020-2021، للالتحاق بالصف الأول الابتدائى ومرحلة رياض الأطفال بداية من غدا الإثنين 1 يونيو ويستمر التقديم إلكترونيا حتى 30 من نفس الشهر فى المدارس الرسمية الحكومية.

وزارة التضامن تبدأ غدا صرف معاشات يونيو من ماكينات الصراف الآلى

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى عن اتاحة صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من الصرافات الآلية "ATM" اعتبارًا من غد الاثنين الأول من يونيو وذلك فى إطار خطة الدولة للتيسير على اصحاب المعاشات وضمان سلامتهم.

تجديد حبس منة عبد العزيز فتاة التيك توك و6 آخرين 15 يومًا

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس المتهمة آية، وشهرتها «منة عبد العزيز» وستة آخرين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وكانت النيابة العامة أصدرت بيانا أكدت فيه إيثارها عدم الإفصاح عن تفصيلات الوقائع التى أقر بها المتهمون فى التحقيقات؛ لما فيها من واقع أليم رأت تقديم ستره على الإعلان عنه، إلا أنها توضح أن إقراراتهم قد تواترت لتؤكد أن المتهمة المذكورة وإن ارتكبت جرائم -أقرت ببعضها- تستأهل عقابها، إلا أنها على حداثة عمرها وعدم بلوغ رشدها قد دفعتها ظروف اجتماعية قاسية تعرضت لها -من فقد المأوى والأهل، والسعى لتوفير سبل المعيشة- إلى الوقوع فى فخاخ ارتكاب تلك الجرائم، وإلى حياة بالغة الخطورة جمعتها بباقى المتهمين الذين جنوا عليها، فمنهم من واقعها كرهًا عنها -وهى لم تبلغ سِنُّها 18 سنة- ومنهم من هتك عرضها بالقوة والتهديد، وسرقها بالإكراه، وضربها وأحدث إصاباتها، وأنها لم تكن لتُعلن عبر مواقع التواصل الاجتماعى عن صُلحها مع أحد الجانين عليها والسكوت عن الآخرين على استياء منها، إلا تحت تأثير ضغط مارسه ذوى هذا الجانى عليها وإغرائها بهدايا على حداثة عمرها لاسترضائها ودفعها للإعلان عن هذا الصلح على خلاف رغبتها.

هيئة التأمين الصحى تقرر معاملة الإصابة بفيروس كورونا معاملة الأمراض المهنية

أصدرت الهيئة العامة للتأمين الصحى، ممثلة فى الإدارة المركزية للجان الطبية، قرارا إداريا بمعاملة الإصابة بمرض كورونا المستجد "كوفيد 19" معاملة الأمراض المهنية، وذلك لحين إضافتها إلى قائمة الأمراض المهنية للفريق الطبى والوظائف المرتبطة بمهنة الطب والمعرضين للمخاطر.

قرار جمهورى بإنشاء ميدالية تذكارية لليوبيل الذهبى لـ"الأسلحة والذخيرة"

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 185 لسنة 2020، بشأن إنشاء ميدالية تذكارية لليوبيل الذهبى لسلاح الأسلحة والذخيرة، وتلى فى الترتيب الميداليات العسكرية التى صدرت حتى الآن.

وزير الإعلام: تعديل مواعيد حظر التجوال ليبدأ من 8 مساء وحتى 5 صباحا

قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، أن الحظر سيكون من 8 مساء وحتى 5 صباحا اعتبار من اليوم وتخصيص خط ساخن 105 بوزارة الصحة و15311 خاص بمستشفيات التعليم العالى للاستفسار عن كورونا

ارتفاع درجة حرارة رجاء الجداوى فى الحجر الصحى.. وابنتها: ادعوا لها

كشفت أميرة، ابنة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، الحالة الصحية لوالدتها بعد 8 أيام فى الحجر الصحى بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية.

البابا تواضروس يستقبل أسرة المجند عماد أمير شهيد ملحمة البرث العسكرية

استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم الأحد أسرة الشهيد عماد أمير رشدى شهيد ملحمة البرث العسكرية وذلك بالكاتدرائية تكريما لأسرة الشهيد.

قرار جمهورى بتعيين "أبو عليو" رئيسًا بالنيابة العامة لدى محكمة النقض

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 252 لسنة 2020، بتعيين خالد حسين محمد ألو عليو، الرئيس من الفئة (ب) بمحكمة سوهاج الابتدائية والمنتدب بالمكتب الفنى لمحكمة النقض، رئيسًا من الفئة (ب) بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.

وصول رحلة ثانية من السعودية لعالقين مصريين تقل 174 راكبا لمطار مرسى علم

استقبل مطار مرسى علم الدولى، ظهر اليوم الأحد، رحلة طيران ثانية استثنائية، قادمة ايضا من مدينة جده السعودية،، تقل على متنها 174 عالقا مصريا بالسعودية، وذلك ضمن الرحلات الاستثنائية التى تقوم بها الشركة الوطنية مصر للطيران وشركة ايرو كايرو المملوكة لوزارة الطيران المدنى، لإعادة العالقين بالخارج تنفيذًا لتعليمات الرئيس السيسى.

وزيرة الصحة: التوسع فى مستشفيات علاج كورونا لـ 376 مستشفى

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إنها تتوجه بالشكر لكل أعضاء الفريق الطبى الذين يقومون بدور كبير فى معركة مواجة فيروس كورونا وتابعت متعشمة فى كل الاطقم الطبية الخير والقيام بدور اكبر خلال الفترة المقبلة.

مستشار الرئيس: زيادة الإصابات بكورونا بسبب مخالطة العائلات فى رمضان والعيد

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية: ما تزال المؤسسات الطبية من الصحة أو التعليم العالى قادرة على تقديم الخدمة للأرقام المتوقعة، مشيرا إلى أن القواعد الجديدة للتشخيص والعلاج تتيح التعامل فورًا مع الإصابات.

وزيرة الصحة: توفير 10.5 مليون جرعة دواء للمصابين بكورونا

قالت وزيرة الصحة هالة زايد، أن نزل الشباب بها 8 آلاف حالة مصابة بكورونا مشيرة إلى أن الوزارة وفرت 1000 قافلة طبية متحركة لتوزيع الادوية على المصابين فى العزل المنزلى.

التعليم تخاطب المديريات بفتح باب التقديم لرياض الأطفال وأولى ابتدائى غدا

عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا للمديريات التعليمية، استعدادا لفتح باب التقدم إلكترونيا للصفوف " الأول لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائى"، حيث قررت الوزارة قصر التقديم لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى إلكترونيا فقط وذلك فى ظل إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

الصحة تعلن أعلى 6 محافظات إصابة بفيروس كورونا.. القاهرة فى المقدمة

كشفت وزارة الصحة والسكان عن أن نسب الإصابة بفيروس كورونا فى مختلف المحافظات بلغ 23449 ألف على مستوى محافظات الجمهورية.

وزيرة الصحة تدعو المتعافين من كورونا التبرع بالبلازما لمساعدة الحالات الحرجة

دعت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، المتعافين من فيروس كورونا، الذين مر أسبوعين على شفاءهم، التبرع بالبلازما فى مراكز نقل الدم، لمساعدة الحالات الحرجة، مضيفة أننا مازلنا تستخدم الهيدوكسى كلوركين ونتائجه فعالة وإيجابية فى الحالات البسيطة.

وزيرة الصحة خلال استقبال نقيب الأطباء: ندرس رفع سن المعاش إلى 62 عاما

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، حرص الوزارة على الاستجابة لاحتياجات ومطالب الأطباء، والأطقم الطبية بوجه عام، وتوفير سبل الحماية والدعم اللازم لهم فى حربهم ضد فيروس كورونا المستجد" كوفيد 19".

وزير التعليم العالى: 113 مستشفى تضم 35 ألف سرير لتقديم خدمات علاج كورونا

قال خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، إنه تم استقبال 11 ألف عائد من الخارج وتقديم الرعاية لهم فى المدن الجامعية، وتابع: لدينا 113 مستشفى تضم 35 ألف سرير مستعدة لتقديم خدمات علاج كورونا.

مدبولى يوجه بتفعيل لجنة الأزمات بكل محافظة.. ومرور المسئولين على المستشفيات

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا للمجموعة الطبية؛ لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بإجراءات التعامل مع التصدى لانتشار فيروس "كورونا"، وذلك بحضور كل من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى، ومسئولى الجهات المعنية.

"الصحة":القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية والفيوم والإسكندرية والبحيرة الأعلى إصابة بكورونا

استعرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، خلال إجتماع المجموعة الطبية اليوم الأحد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء تقريرًا حول معدلات الإصابة فى محافظات الجمهورية، حيث أوضحت أن هناك ست محافظات شهدت أعلى نسبة إصابة بالفيروس، وهي: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والمنوفية، والفيوم، والإسكندرية، والبحيرة، وذلك حتى 30 مايو بإجمالى 15415 حالة.

رئيس الوزراء: وضع سقف لتكلفة علاج كورونا منعا للمبالغة فى المستشفيات الخاصة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد ، اجتماعاً للمجموعة الطبية؛ لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بإجراءات التعامل مع التصدي لانتشار فيروس "كورونا"، وذلك بحضور كل من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، ومسئولي الجهات المعنية.

رئيس السكة الحديد: أول قطار سيتحرك الساعة 5.15 صباحا بعد تعديل مواعيد الحظر

أكد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد أنه سيتم تعديل مواعيد القطارات لتناسب التعديلات الأخيرة فى مواعيد حظر التجوال من 8 مساء حتى 5 من صباح اليوم التالى.

المترو: تعديل مواعيد التشغيل اليومى لتناسب التعديلات الجديدة لحظر التجوال

أكدت مصادر بشركة المترو أنه سيتم تعديل مواعيد التشغيل اليومى للخطوط الثلاثة لتناسب التعديلات الأخيرة فى مواعيد حظر التجوال من 8 مساء حتى 5 من صباح اليوم التالى.

تجديد تعيين عدد من أعضاء المجلس الأعلى للثقافة لمدة عامين

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء قرار بتجديد تعيين عدد من الأعضاء بالمجلس الأعلى للثقافة من بين المشتغلين بالثقافة والفنون والاداب لمدة عامين اعتبارا من 16 يونيو 2020.

التفتيش القضائى يوجه المحاكم بتمكين أعضاء قضايا الدولة بالإطلاع على الجلسات

وجه قطاع التفتيش القضائى بوزارة العدل، برئاسة المستشار أحمد مختار، رؤساء المحاكم الابتدائية، بتمكين عضو هيئة قضايا الدولة من إيداع المذكرات والمستندات فى الدعاوى والطعون المقامة ضد الجهات التى تنوب عنها، وإطلاع أعضاء الهيئة على ما قدم فى غيبتهم بالجلسات.

مطار القاهرة يستقبل رحلتين جويتين تقلان 600 مصريا من العالقين بالكويت

وصلت مطار القاهرة الدولي ، اليوم الأحد رحلتان استثنائيتان سيرتهما شركة مصر للطيران لإعادة المصريين العالقين بالكويت، وعلى متنهما 600 ‪ مصريا من العالقين هناك منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وصول 3 رحلات استثنائية قادمة من السعودية تقل 624 مصريا

استقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم الأحد، 3 رحلات استثنائية سيرتهم شركة مصر للطيران وإير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدنى لإعادة المصريين من المملكة العربية السعودية، وعلى متنها 624 ‪ مصريا من العالقين هناك منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

أول صور لوزير الرى من العزل المنزلى بعد اجتماعه مع محافظ الدقهلية المصاب بكورونا

ينشر اليوم السابع أحدث صور للدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، من العزل المنزلى، خلال اجتماعه مع قيادات الوزارة لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات التى يتم تنفيذها.

عودة خدمات الأحوال المدنية والجوازات والفيش والمرور.. غدا

تبدأ المواقع الشرطية الخدمية بوزارة الداخلية العمل استقبال المواطنين، مجددا غداً الاثنين لاستخراج الأوراق الثبوتية.

التعليم: مخاطبة المديريات لتأجيل استلام أبحاث المدارس الفنية حال وجود ظروف قهرية

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إن المدارس الثانوى الفنى، ما زالت تستقبل مشاريع الأبحاث التطبيقية لطلاب النقل.

رحلة استثنائية تقل 330 من العالقين بالكويت تصل مطار القاهرة

استقبل مطار القاهرة الدولي ، اليوم الأحد ، رحلة استثنائية سيرتها الخطوط الجوية الكويتية لعودة المصريين العالقين بالكويت ، وعليها 330 ‪ مصريا من العالقين هناك منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد .

مستشار مفتى الجمهورية: نحرص على زيادة التفاعل فى القضايا الوطنية والشرعية

أكد مستشار مفتى الجمهورية، الأمين العام الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، الدكتور إبراهيم نجم ، أن دار الإفتاء نجحت فى مواجهة الفراغ الدينى الناجم عن تعليق فتح المساجد بسبب كورونا، والإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لحماية المواطنين وسلامة المجتمع ، وذلك من خلال الحرص على زيادة التفاعل في القضايا الوطنية والشرعية للنهوض بالوطن ومواجهة الجماعات المتطرفة من خلال الفتاوى المنضبطة وهو ما ظهر جليا في شهر رمضان وأزمة مواجهة الفيروس.

الصحة تمنع الاجازات المرضية للأطباء إلا بعد العرض على لجان طبية عليا

أرسلت وزارة الصحة والسكان خطابًا إلى كافة القطاعات والجهات التابعة لها تحت عنوان هام وفورى، برفع درجة الاستعدادات القصوى فى كافة المستشفيات التابعة لها والمتخصصة فى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لمصابي فبروس كورونا المستجدة.

سفير الولايات المتحدة يشكر مستشفى الحجر ب"أبو خليفة" لرعايتها أمريكيين

أرسل السفير الأمريكى بالقاهرة، جوناثان كوهين، برقية شكر للدكتور على حطب، مدير مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى بالإسماعيلية، والطاقم الطبى بالمستشفى، على حسن استضافة ورعاية النزلاء المواطنين الأميركيين، على حد قوله.

الصحة: تكليف أطباء الزمالة والتكليف القدامى والجدد للعمل بمستشفيات العزل

أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه يتم تكليف أطباء الزمالة والتكليف القدامى والجدد للعمل بمستشفيات العزل والفرز والعلاج الحالية والمستقبلية.

التعليم تعلن فتح باب التقدم لـ 9 مدارس حكومية دولية للعام الدراسى المقبل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالتعاون مع مؤسسة المدارس الدولية فى مصر، فتح باب التقدم للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية الدولية وهى" فرع العبور والشروق وفرع بورسعيد وفرع طنطا وفرع المنصورة والإسكندرية ودمياط وفرع زهراء مدينة نصر وفرع أكتوبر" بإجمالى 9 مدارس حكومية دولية اعتبارا من غدا الإثنين 1 يونيو إلى الثلاثاء 30 يونيو إلكترونيا.

الأوقاف تعلن إنتاج كمامة قطن قابلة للغسيل وإعادة الاستخدام

أعلنت وزارة الأوقاف، عن بدء المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، في إنتاج الكمامات القطنية القابلة للغسل وإعادة الاستخدام للشخص نفسه ، وتسليم أول دفعة من إنتاجها لوزارة الأوقاف لتشرع بعد ذلك في التوسع في إنتاج هذه الكمامات .

البرلمان يعلن إصابة عيد هيكل نائب المرج بفيروس كورونا

أعلن مجلس النواب إصابة النائب عيد هيكل بفيروس كورونا المُستجد، حيث أعلن المستشار محمود فوزى الأمين العام للبرلمان، أنه عملا بمبادئ الشفافية أن النائب عيد هيكل عضو مجلس النواب عن دائرة المرج بالقاهرة، وبعد شعوره ببعض الأعراض التنفسية، فقد أجرى مسحة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، وثبتت إيجابية اصابته بالفيروس، وهو حاليا فى إحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة وحالته الصحية مستقرة.

الأرصاد: غدا ارتفاع بدرجات الحرارة بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 34 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين ارتفاع فى درجات الحرارة ، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والرياح معتدلة تنشط أحيانا وشبورة خفيفة صباحا ، فيما تشهد السواحل الشمالية الشرقية طقس معتدل، والرياح معتدلة.

وزير النقل يتفقد أعمال مشروع القطار الكهربائى السلام العاصمة الإدارية

واصل وزير النقل المهندس كامل الوزير جولاته التفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة بالتزامن مع استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في مواقع العمل لمواجهة فيروس كورونا، حيث تفقد أعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائى السلام /العاصمة الإدارية الجديدة/ العاشر من رمضان.

نقابة الأطباء تعلن وفاة استشارى أمراض باطنة إثر إصابته بكورونا:"الطبيب الـ26"

نعت النقابة العامة للأطباء، بمزيد من الحزن والأسي الشهيد الدكتور جمال أبو العلا استشارى أمراض الباطنة، والذي توفي متأثرًا بإصابة بفيروس كورونا المستجد، سائلين المولي أن يتقبله من الشهداء ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

رويترز: فنادق مصر العائدة تقترب من الإشغال الكامل بسعة جديدة مخفضة

قال مسؤول في وزارة السياحة المصرية لرويترز اليوم الأحد إن فنادق مصر العائدة للعمل بنسبة 25 بالمئة من طاقتها تقترب من الإشغال الكامل حاليا وبنسب تدور بين 20 و22 بالمئة من السعة الكاملة.

الجامعات تبدأ اليوم تلقى البحوث من طلاب فرق النقل كبديل لامتحان التيرم الثانى

تبدأ الجامعات الحكومية اليوم الأحد 31 مايو فى تلقى الرسائل البحثية من طلاب فرق النقل بالكليات وذلك باعتبارها بديل امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2019 /2020 والتى تم إلغاءها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد .