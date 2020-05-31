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أحمد المسمارى: نحارب عشرات الآلاف من التكفيريين التابعين بشكل مباشر لـ"أردوغان"

الأحد، 31 مايو 2020 08:34 م
أحمد المسمارى: نحارب عشرات الآلاف من التكفيريين التابعين بشكل مباشر لـ"أردوغان" اللواء أحمد المسمارى
كتب أيمن رمضان

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قال اللواء أحمد المسمارى، المتحدث باسم الجيش الليبى، إن الجيش الليبى يخوض حربا شرسة ضد جماعات تكفيرية خطيرة جداً مدعومة من قبل المخابرات التركية ورجب طيب أردوغان بشكل مباشر، وتابع: "بالإضافة إلى عشرات الآلاف من المرتزقة السوريين بجانب التكفيريين فإن ليبيا تخوض حربا نيابة عن المنطقة الإقليمية بالكامل والعالم".

وعن الوضع الميدانى أضاف "المسمارى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذى يقدمه الإعلامى نشأت الديهى، عبر قناة "ten"، أن القوات الجوية الليبية قامت بشن سلسلة من الغارات الجوية على أهداف معادية شرق مصراتة أسفرت عن تدمير الكثير من الأهداف.

وتابع "المسمارى": "ولكن الحركة الأكبر كانت فى جنوب وشرق طرابلس على عدة محاور.. المعارك متواصلة والاشتباكات عنيفة على كافة المحاور والقوات المسلحة تقوم بأداء مهمتها بشكل ممتاز ومتموضعة فى مناطق استراتيجية وحاسمة ساهمت فى القضاء على مئات المقاتلين من المرتزقة الأجانب".

وعن دخول طائرات روسية إلى الجيش الليبى، قال "المسمارى"، هذا عار  تماماَ من الصحة  وكل الطائرات التى تعمل ليبية، وتابع:"منتهية الصلاحية وتم إصلاحها.. هذا العمل نقوم به منذ عام 2014 بعدما تمكن الفنيين الليبيين من صيانة الطائرات".


الجيش الليبى

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جرائم اردوغان

الحرب الليبية

احمد المسمارى

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