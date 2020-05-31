أبوظبى تعلن حظر التنقل منها وإليها وبين مدنها من يوم الثلاثاء لمدة أسبوع

(رويترز)

قال المكتب الإعلامي لحكومة إمارة أبوظبي، وهي الأكبر في الإمارات العربية المتحدة، اليوم، الأحد، إن الإمارة أعلنت حظرا لمدة أسبوع على التنقلات منها وإليها وبين مدنها الرئيسية اعتبارا من الثانى من يونيو.