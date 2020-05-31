اليوم السابع
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أبوظبى تعلن حظر التنقل منها وإليها وبين مدنها من يوم الثلاثاء لمدة أسبوع

الأحد، 31 مايو 2020 05:04 م
أبوظبى تعلن حظر التنقل منها وإليها وبين مدنها من يوم الثلاثاء لمدة أسبوع أبو ظبي
(رويترز)

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قال المكتب الإعلامي لحكومة إمارة أبوظبي، وهي الأكبر في الإمارات العربية المتحدة، اليوم، الأحد، إن الإمارة أعلنت حظرا لمدة أسبوع على التنقلات منها وإليها وبين مدنها الرئيسية اعتبارا من الثانى من يونيو.

وأضاف المكتب على تويتر أن القيود تهدف لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.
 
وقال المكتب "لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي تعلن مع شرطة أبوظبي ودائرة الصحة-أبوظبي عن حظر التنقل من وإلى الإمارة وبين مدنها (أبوظبي والعين والظفرة) اعتبارا من يوم الثلاثاء 2 يونيو لمدة أسبوع".
 
وأضاف أن التحرك داخل تلك المدن مسموح في إطار الالتزام بحظر التجول الليلي الساري بالفعل.
 
 
 

 


أبو ظبي

الامارات

حظر التجوال

حظر التنقل

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