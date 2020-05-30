CNN: متظاهرون ينهبون متاجر أكبر مراكز التسوق فى أتلانتا.. فيديو

كتبت رباب فتحى

قالت شبكة "سى أن إن" الأمريكية إنه بالإضافة إلى الاضطرابات فى وسط مدينة أتلانتا بعد مقتل جورج فلويد، وهو رجل أسود أعزل على يد ضابط شرطة سابق، شق المتظاهرون طريقهم شمالًا إلى مركز لينوكس سكوير التجارى، فى مجتمع باكهيد.

وقالت الشبكة أن لينوكس أحد وجهات التسوق الرئيسية فى جنوب شرق الولايات المتحدة، حيث تتميز بعلامات تجارية مثل Prada وLouis Vuitton وCartier.

وقال كارلوس كامبوس، المتحدث باسم شرطة أتلانتا، لشبكة CNN: "يبدو أن هناك بعض التخريب والنهب".

كما يحقق الضباط فى عمليات نهب محتملة فى متجر باكهيد تارجت.

ومن ناحية أخرى، ما بدأ كقوة احتجاجية سلمية سرعان ما تصاعد إلى أعمال شغب ونهب فى بورتلاند مساء الجمعة، حيث أشعل المتظاهرون النار فى مقر الشرطة، ودمروا عدة بنوك ونهبوا متاجر راقية.

كانت بورتلاند مرة أخرى مسرحًا للاضطرابات العامة الكبرى بعد أن اشتبك المتظاهرون المحتجون على وفاة جورج فلويد مع الشرطة وسط أعمال الشغب فى جميع أنحاء المدينة.

التقطت لقطات فيديو دمارًا فى منطقة وسط المدينة حيث أشعل المتظاهرون النيران وحطموا النوافذ ورموزًا فوضوية مطلية بالرش وشعارات مناهضة للشرطة على المباني.

اقتحم مثيرو الشغب مركز العدالة، وهو موطن لمقر الشرطة وسجن المقاطعة، وأشعلوا حريقًا صغيرًا قبل أن يطاردهم رجال الشرطة.