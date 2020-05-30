اليوم السابع
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4 إجراءات احترازية تصاحب عودة العمل بالمحاكم الابتدائية اليوم

السبت، 30 مايو 2020 10:24 ص
4 إجراءات احترازية تصاحب عودة العمل بالمحاكم الابتدائية اليوم دار القضاء العالى
كتب إبراهيم قاسم - هدى أبو بكر

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تتخذ المحاكم الإبتدائية اليوم السبت مع عودتها للعمل 4 إجراءات وقائية أساسية ، كانت قد حددتها وزارة العدل فى وقت سابق ، مع إعلانها عودة العمل بالمحاكم عقب إجازة عيد الفطر المبارك ، وهذه الإجراءات هى:

1- تحديد عدد الحضور في قاعات المحاكم على ضوء مساحاتها.

2 - الحفاظ على مسافة الأمان بين الأشخاص.

3 - ارتداء الكمامات للكل قضاة ومحامين ومتقاضين وموظفين.

4 - إجراء التطهير اليومي لأماكن انعقاد الجلسات.

ويعود اليوم العمل بالمحاكم الإبتدائية ، حيث تنعقد محاكم الجنح والجنح المستأنفة على مستوى الجمهورية لنظر القضايا المحبوس على ذمتها متهمين، والقضايا المحجوزة للحكم. وكان المستشار عمر مروان وزير العدل، استثنى عدد من الجلسات التي تعقد بالمحاكم الابتدائية من تعليق العمل على خلال الفترة الماضية ، حيث تعقد جلساتها من منتصف أبريل الماضى وهي:

1-الدعاوى المتعلقة بتقرير نفقة مؤقتة للزوجة والصغير وتنفيذها.

2-الدعاوى المتعلقة بالولاية على المال.

3-تنفيذ قرارات النيابة العامة والأحكام الصادرة بتسليم الصغير.

4-تنفيذ قرارات النيابة العامة والأحكام الصادرة بشأن تمكين الحاضنة من مسكن الحضانة. ويستمر قرار وزير العدل السابق والخاص بتخفيض عدد العاملين في حدود أقل عدد ممكن ومقتصراً على مجموعة العمل اللازمة والضرورية لتسييره، تطبيقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، وكذلك تجزئة ميعاد الحضور والانصراف للعاملين على دفعات، على أن يكون حضور الموظفين أو انصرافهم خلال فترتين متتاليتين بينهما فاصل زمنى بما لايؤدى إلى التزاحم أثناء الحضور ، ويكون الانصراف بالتوازى على ذات النسق.

وتوقف العمل بالمحاكم منتصف مارس الماضى ،  وبدأ العمل يعود تدريجيا مع بداية شهر مايو ، بعد أن أعلنت المحاكم بإختلاف أنواعها عودتها للعمل مع اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

واجتمع مجلس الهيئات القضائية، فى وقت سابق ، برئاسة المستشار عمر مروان وزير العدل، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتم الاتفاق فيه على عودة جلسات المحاكم سواء النقض أو الاستئناف أو الابتدائية أو الاقتصادية، عقب أجازة عيد الفطر المبارك تدريجياً، وحدد المجلس 4 إجراءات ضرورية وهامة تصاحب عودة المحاكم للوقاية من فيروس كورونا المستجد.


فيروس كورونا

وزارة العدل

عودة المحاكم للعمل

إجراءات الوقاية من كورونا

اخبار الحوادث

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