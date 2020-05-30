3 من علماء بريطانيا : كورونا ينتشر بسرعة وتخفيف الإغلاق ينذر بموجة ثانية

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن ثلاثة من المستشارين العلميين للحكومة البريطانية حول فيروس كورونا حذروا من أن كوفيد19 "ينتشر بسرعة كبيرة تهدد فتح الإغلاق في إنجلترا" ، معتبرين أن معدل الإصابة لا يزال مرتفعًا جدًا ، والذي يضعه المكتب الوطني للإحصاء عند 8000 حالة في اليوم.

حذر كبار العلماء الذين ينصحون الحكومة بشأن استجابتها للفيروس التاجي من أنه من السابق لأوانه رفع إجراءات الإغلاق الأسبوع المقبل وأن الخطوة قد تتسبب في حدوث موجة ثانية من الحالات.

واتهم البروفيسور جون إدموندز عضو المجموعة العلمية الاستشارية لحالات الطوارئ (سيج)الوزراء باتخاذ قرار سياسي "خطير" لاسيما وإن النظام الجديد للتعقب والاختبار "لم يتم تجربته" بعد، قائلاً "اتخذ وستمنستر بوضوح قرارًا بأنهم مستعدون للتعامل مع هذا النوع من الإصابة بتهاون "، على الرغم من أنها" أعلى بكثير "من الدول الأوروبية المماثلة.

كما حذر من أن قرار بوريس جونسون بالسماح للجمهور بحرية أكبر كان "محفوفًا بالمخاطر" ، مسلطًا الضوء على الشكوك حول فعالية برنامج الحكومة للاختبار والتتبع.

وقد ردد قلقه السير جيريمي فارار ، عضو سيج آخر ، الذي قال إن "كوفيد19 ينتشر بسرعة كبيرة بحيث لا يمكن يرفع الإغلاق في إنجلترا".

كما شارك البروفيسور بيتر هوربي ، في التحذير من أنه "وقت هش" وكان هناك "مساحة صغيرة للغاية " قبل ارتفاع عدد الحالات مرة أخرى.

وحث عمدة مانشستر اندي بورنهام المستشار ريشي سوناك على عدم إنهاء خطة الأجازات الحكومية في أكتوبر ، محذرا من وجود "فائض كبير في العمالة فى قطاع الضيافة" ، قال إنه "يقوض تقريبا نقطة وجود" الخطة في المقام الأول.