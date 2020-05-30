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2020 بتكمل جمايلها.. حشرة "الزيز" تخرج من باطن الأرض.. ما قصتها؟ فيديو

السبت، 30 مايو 2020 07:12 م
2020 بتكمل جمايلها.. حشرة "الزيز" تخرج من باطن الأرض.. ما قصتها؟ فيديو حشرة الزيز

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يأبى عام 2020 أن يغادرنا قبل رؤية مزيد من الكوارث بعد جائحة كورونا، هذا التعليق تكرر على أنباء هجوم محتمل من حشرات الزيز!

 

ما قصتها؟

بحسب مواقع علمية فإن ملايين من حشرة "الزيز" أو المعروفة باللاتينية Cicadas تستعد للخروج من تحت الأرض خلال أشهر، والزيز حشرة ذات جسم ثقيل بالنسبة إلى حجمها تمتلك 4 أجنحة رفيعة تغطى الجزء الخلفي من جسدها ولها لون داكن.

يتراوح طولها بين سنتيمترين و5 سنتيمترات ولها عينان صغيرتان متباعدتان، يكمن اللغز المعقد فى أنها تظهر كل 13 أو 17 عامًا فقط والسبب قد يكون لتجنب التزامن مع دورة حياة حيوانات قادرة على افترسها، وبعد آخر ظهور لها فى 2004 كان يفترض خروجها من باطن الأرض فى 2021، لكن بوادر ظهورها فى 2020 هلت على العالم.

 

فى الفيديو التالى نستعرض المزيد من التفاصيل حول هذه الحشرة..


حشرة الزيز

كوارث 2020

الجراد

Cicadas

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