يونيسيف تقدم 12 طنا من المساعدات الإنسانية لفنزويلا لمواجهة كورونا

هند المغربي

هبطت طائرة تحمل 12 طناً من المساعدات الإنسانية من اليونيسف (منظمة الأمم المتحدة للطفولة) في فنزويلا لدعم الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة.

وأفاد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة أنه تشمل شحنه المساعدات 127 ألف قرص لتنقية المياه و 18 خزان مياه و 40 ألف عبوة دعم غذائي. وتم أيضا تسليم 90 طناً من الإمدادات إلى 189 مؤسسة صحية ، بما في ذلك 38 مستشفى وعيادة ومراكز صحية مجتمعية في 13 ولاية.

وأضاف دوجاريك أن الأمم المتحدة والشركاء الآخرون وصلوا إلى مليون شخص كجزء من استجابة كوفيد-19 واستمرارية مجالات الاستجابة الحرجة الأخرى مثل الصحة والمأوى والمعدات والغذاء والحماية والتعليم والتغذية.

ومن جانبها حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم من تدهور الأوضاع للفنزويليين النازحين في المنطقة الجنوبية من القارة مع اقتراب الشتاء. وتشعر المفوضية بالقلق من أن محنتهم يمكن أن تتفاقم الآن مع بداية فصل الشتاء مع انخفاض درجات الحرارة في الأرجنتين وبوليفيا وشيلي وباراجواي وبيرو وأوروجواي ، والتي تستضيف معًا أكثر من 1.5 مليون فنزويلي.