وفيات كورونا في تركيا تقترب من حاجز الـ 5 آلاف والإصابات 126 ألفا

كتب سمير حسنى

اقتربت أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى تركيا من تسجيل 126 ألفا، بعد وصول الأعداد إلى 125.963 ألف، بحسب "وورلد ميتر" المعني برصد وتحليل الإصبابات حول العالم، كما اقترت أعداد الوفيات من تسجيل 5 آلاف حالة، بعد رصد 4.489 حالة، بينما تعافى 31.668 بعد تماثلهم للشفاء.



