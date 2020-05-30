اليوم السابع
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وفيات كورونا في تركيا تقترب من حاجز الـ 5 آلاف والإصابات 126 ألفا

السبت، 30 مايو 2020 12:36 م
وفيات كورونا في تركيا تقترب من حاجز الـ 5 آلاف والإصابات 126 ألفا كورونا
كتب سمير حسنى

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اقتربت أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى تركيا من تسجيل 126 ألفا، بعد وصول الأعداد إلى 125.963 ألف، بحسب "وورلد ميتر" المعني برصد وتحليل الإصبابات حول العالم، كما اقترت أعداد الوفيات من تسجيل 5 آلاف حالة، بعد رصد 4.489 حالة، بينما تعافى 31.668 بعد تماثلهم للشفاء.

تركيا
 
 

واستأنفت تركيا، أمس الجمعة صلاة، الجماعة فى عدد محدود من المساجد بعد توقف دام أكثر من شهرين إذ تواصل أنقرة تخفيف إجراءات العزل العام التى فرضتها لمكافحة تفشى فيروس كورونا.

 

ومنعت تركيا الصلاة فى المساجد وعلقت رحلات الطيران وأغلقت المتاجر والمطاعم. لكن الحكومة بدأت تخفيف الإجراءات فى ظل تباطؤ حالات العدوى والوفيات.

 

وقال الرئيس رجب طيب أردوغان الخميس إنه سيجرى رفع القيود المفروضة على السفر بين المدن وسيعاد فتح المقاهى والمطاعم وقاعات الرياضة والمتاحف والشواطئ فى أول يونيو .

 

وأعلنت إدارة الشؤون الدينية أن صلاة الجماعة، المتوقفة منذ 16 مارس استؤنفت الجمعة بموجب تعليمات جديدة تهدف للحد من خطر العدوى.

 

وكانت إدارة الشؤون الدينية أعلنت فى الأسبوع الماضى أنه سيسمح فى البداية بأداء صلوات الجمعة والظهر والعصر على أن يرتدى المصلون الكمامات أثناء الصلاة. ويتعين على كل مصلى جلب سجادة صلاة خاصة به أو توفير سجاجيد للاستخدام مرة واحدة فى المساجد.

 


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