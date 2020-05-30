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وفيات كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ 367 ألفا وتعافى 2.6 مليونًا

السبت، 30 مايو 2020 10:40 ص
وفيات كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ 367 ألفا وتعافى 2.6 مليونًا كورونا
كتب سمير حسنى

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تخطت أعداد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم حاجز الـ 6 ملايين مصابا، فبحسب "وورلد ميتر" وصل عدد المصابين إلى 6.045.653، بينما وصل عدد الوفيات جراء كوفيد 19 إلى 367.116 ، وتماثل للشفاء 2.671.440 حالة.

6 ملايين مصاب
 

وفى وقت مبكر من صباح اليوم السبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر في البيت الأبيض، أنه أنهى علاقات الولايات المتحدة مع منظمة الصحة العالمية وألقى ترامب باللوم على معالجة منظمة الصحة العالمية لوباء كورونا في الصين كجزء من السبب.

وقال ترامب: "لقد قمنا بالتفصيل بالإصلاحات التي يجب عليها إجراؤها والتعامل معها بشكل مباشر ولكنهم رفضوا التصرف. لأنهم فشلوا في إجراء الإصلاحات المطلوبة والمطلوبة بشدة ، سننهي اليوم علاقتنا مع منظمة الصحة العالمية ونعيد توجيه تلك الأموال إلى دول أخرى في جميع أنحاء العالم وتستحق احتياجات عاجلة للصحة العامة العالمية. العالم بحاجة إلى إجابات من الصين بشأن الفيروس. يجب أن تكون لدينا شفافية".

 

 

 


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كوفيد 19

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