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وفاة ثانى عضو هيئة تدريس بجامعة الفيوم بفيروس كورونا

السبت، 30 مايو 2020 06:37 م
وفاة ثانى عضو هيئة تدريس بجامعة الفيوم بفيروس كورونا الدكتور سيد سرور رئيس قسم الدراسات العليا بكلية الخدمة الاجتماعية
الفيوم - رباب الجالى

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أعلنت جامعة الفيوم منذ قليل وفاة الدكتور سيد سرور رئيس قسم الدراسات العليا بكلية الخدمة الاجتماعية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا ليكون ثانى عضو هيئة تدريس بالجامعة يتوفى متأثرا بإصابته بالفيروس بعد الدكتور محمد مراد الأستاذ بكلية الهندسة بجامعة الفيوم الذى توفى مساء أمس.

 

وكان الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم احتجز منذ أيام بمستشفى العزل الصحى بجامعة الفيوم إثر ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

 

وكان صرح الدكتور ياسر حتاتة عميد كلية الطب بجامعة الفيوم ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بالجامعة أنه تم  خروج الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعدد من الحالات بعد إجراء مسحتين طبيتين متتاليتين والتأكد من سلبيتهما فى كل مرة.

 

وأوضح الدكتور ياسر حتاتة أن جميع الحالات داخل مستشفى العزل يتلقون الرعاية وفقا لبروتوكول العلاج الموحد والمعتمد من وزارة الصحة.


الفيوم

محافظة الفيوم

جامعة الفيوم

مكافحة كورونا

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