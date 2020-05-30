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وفاة الفنان الكبير حسن حسنى عن عمر 89 عامًا إثر أزمة قلبية مفاجئة

السبت، 30 مايو 2020 02:59 ص
وفاة الفنان الكبير حسن حسنى عن عمر 89 عامًا إثر أزمة قلبية مفاجئة الفنان الكبير حسن حسنى
كتب عمرو صحصاح

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توفى منذ قليل الفنان الكبير حسن حسنى عن عمر ناهز 89 عامًا بمستشفى دار الفؤاد، إثر أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى مساء أمس، وظل على مدار الـ 24 ساعة داخل العناية المركزة حتى فارق الحياة منذ قليل.
 
كان الفنان الكبير حسن حسنى قد شارك فى العديد من الأعمال التليفزيوينة والسينمائية المهمة على مدار المواسم الماضية، حيث شارك فى مسلسل "سلطانة المعز" مع غادة عبد الرازق، والذى عرض فى موسم دراما رمضان المنقضى، ومن قبلها شارك فى مسلسل "أبو جبل"، للنجم مصطفى شعبان، والذى عرض فى موسم دراما رمضان الماضى.
 
وشارك أيضا فى موسم عيد الأضحى السينمائى الماضى، بفيلم "خيال مآتة"، من بطولة النجم أحمد حلمى، والنجوم منة شلبى وخالد الصاوى وبيومى فؤاد.
 
 
 

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