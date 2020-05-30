اليوم السابع
Ads
السبت، 30 مايو 2020 03:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزير خارجية إيطاليا: لن نقبل بالتعامل معنا كمستعمرة الجذام

السبت، 30 مايو 2020 03:37 م
وزير خارجية إيطاليا: لن نقبل بالتعامل معنا كمستعمرة الجذام وزير الخارجية الإيطالى لويجى دى مايو
روما (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال وزير الخارجية الإيطالى لويجى دى مايو، اليوم السبت، إن إيطاليا لن يتم التعامل معها على أنها "مستعمرة الجذام"، وذلك مع دراسة بعض الدول الأوروبية إغلاق أبوابها فى وجه الزائرين من الدول الأكثر تضررا من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأشار دي مايو في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" -حسب ما نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- إلى أن روما "لن تقبل القوائم السوداء"، معلنا عن سلسلة من الاجتماعات الثنائية في روما وخارجها لإثبات موقف إيطاليا.

وأضاف دي مايو: "إذا اعتقد أي شخص أنه يمكنه معاملتنا كمستعمرة الجذام، فإننا لن نتحمل ذلك".

جدير بالذكر أن إيطاليا شهدت ثالث أعلى حصيلة وفيات في العالم من فيروس كورونا المستجد بأكثر من 33 ألف حالة وفاة.

وتستعد إيطاليا لإعادة السياحة إلى البلاد في 15 يونيو المقبل، ورغم وعد دي مايو بأن روما سترحب بكل الزائرين إلا أن بعض الدول الأوروبية التي تنوي فتح باب السياحة خلال الفترة المقبلة ستسمح فقط لسياح بعض الدول بالدخول مثل اليونان التي أعلنت أنها ستبدأ في استقبال السياح من 29 دولة فقط مُستثنى منهم الأسبان والبريطانيين والإيطاليين.


ايطاليا

وزير الخارجيه الايطالى

كورونا

فيروس كورونا

اوروبا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إنفوجراف.. 9 قرارات لرئيس الوزراء تطبق من اليوم وحتى 15 يوماً

إنفوجراف.. 9 قرارات لرئيس الوزراء تطبق من اليوم وحتى 15 يوماً

أفضل لاعب في الدوري الياباني: محمد صلاح مثلى الأعلى فى كرة القدم

أفضل لاعب في الدوري الياباني: محمد صلاح مثلى الأعلى فى كرة القدم

صور .. محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99٪

صور .. محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99٪

أمير مرتضى: لافتة القرن ستعود على أسوار الزمالك.. وحذفنا شعار الكاف

أمير مرتضى: لافتة القرن ستعود على أسوار الزمالك.. وحذفنا شعار الكاف

"العليا لعلاج كورونا": أفيجان يدخل مرحلة التجارب السريرية على مرضى كوفيد 19

"العليا لعلاج كورونا": أفيجان يدخل مرحلة التجارب السريرية على مرضى كوفيد 19

الشرطة تظهر العين الحمراء تجاه المخالفين لإجراءات مجابهة كورونا.. الداخلية: إجراءات حازمة تجاه سائقى الأجرة حال وجود راكب بدون كمامة.. وضبط 141 ألف شخص اخترقوا الحظر وغلق 77 مقهى و8 آلاف مطعم ومحل مخالف

الشرطة تظهر العين الحمراء تجاه المخالفين لإجراءات مجابهة كورونا.. الداخلية: إجراءات حازمة تجاه سائقى الأجرة حال وجود راكب بدون كمامة.. وضبط 141 ألف شخص اخترقوا الحظر وغلق 77 مقهى و8 آلاف مطعم ومحل مخالف

الداخلية تضبط 4 آلاف قطعة سلاح بينها جرينوف ورشاشات

الداخلية تضبط 4 آلاف قطعة سلاح بينها جرينوف ورشاشات

الداخلية: اتخاذ الإجراءات تجاه سائقى الأجرة حال وجود راكب بدون كمامة

الداخلية: اتخاذ الإجراءات تجاه سائقى الأجرة حال وجود راكب بدون كمامة

استبعاد التامفلو والإبقاء على الكلوروكين أبرز ملامح برتوكول علاج كورونا

استبعاد التامفلو والإبقاء على الكلوروكين أبرز ملامح برتوكول علاج كورونا

من اليوم ولمدة 15 يوما ..حظر التجوال يبدأ من 8 مساء وغلق المحال فى الـ 5

من اليوم ولمدة 15 يوما ..حظر التجوال يبدأ من 8 مساء وغلق المحال فى الـ 5

تعرف على طريقة العزل المنزلي لتحمي نفسك وأسرتك.. فيديو

تعرف على طريقة العزل المنزلي لتحمي نفسك وأسرتك.. فيديو

بالاسم ورقم الجلوس ..نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية بنسبة نجاح 99.8%

بالاسم ورقم الجلوس ..نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية بنسبة نجاح 99.8%

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة