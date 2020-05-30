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وزير النقل يتفقد محطتى مصر والشهداء لمتابعة الالتزام بارتداء الكمامة

السبت، 30 مايو 2020 10:22 ص
وزير النقل يتفقد محطتى مصر والشهداء لمتابعة الالتزام بارتداء الكمامة وزير النقل في جولة بمحطتي مصر و الشهداء
كتب ــ رضا حبيشى

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تزامنا مع عودة تشغيل حركة قطارات السكك الحديدية والمترو وفي إطار متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بارتداء المواطنين للكمامات في وسائل المواصلات العامة حفاظا على سلامتهم  وصحتهم ولمتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة النقل لمواجهة فيروس كورونا في المحطات والقطارات وللاطمئنان على تقديم كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتسهيل تنقل المواطنين عبر خطوط السكك الحديدية والمترو، أجرى وزير النقل المهندس كامل الوزير في الثامنة صباح اليوم جولة تفقدية بدأها بمحطة مصر للسكك الحديدية، حيث تفقد شبابيك التذاكر واطمأن على التزام المواطنين بالوقوف وفقا  لعلامات التباعد أمام شبابيك التذاكر.
 
ووجه قيادات السكة الحديد بتنفيذ هذه العلامات في كافة المحطات الرئيسية والمحطات الاكثر ازدحاماً حفاظا على صحة وسلامة الركاب، كما شدد على استمرار التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات بشأن ارتداء المواطنين للكمامات خلال استخدام مرفق السكك الحديدية وخاصة مع  توافر كمامات وقائية للبيع بمكاتب صرف التذاكر بالمحطات بغرض حماية صحة وسلامة المسافرين. 
 
وتفقد وزير النقل أرصفة المحطة وعدد من القطارات  المتواجدة بها و منها قطار 185 ( القاهرة / بنها/الزقازيق /بورسعيد) حيث التقى بعدد من الركاب، وأكد الوزير  على الأهمية الكبيرة  لارتداء الكمامات في كافة وسائل النقل الجماعي حفاظا على سلامة وصحة المواطنين، مشيرا إلى أن كل العاملين في وزارة النقل في خدمة المواطن المصري مشيداً بما رآه خلال الجولة اليوم من حرص المواطنين على ارتداء الكمامة في وسائل النقل وقد أشاد  عدد من الركاب بالخطوات التي تتخذها الحكومة المصرية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وبالتحسن الملحوظ في مستوى  الخدمة المقدمة عبر خطوط السكك الحديدية. 
 
 وخلال الجولة  شدد الوزير على انتظام جداول التشغيل بما يتناسب  مع قرار توقيت الحظر الصادر من مجلس الوزراء (من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحا) بالتزامن مع تشغيل  هيئة  السكة الحديد لعدد 664 قطارا يوميًا علي الوجهين القبلي والبحري بدءا من اليوم واستمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل بمشروعات السكة الحديد وفي استمرار أعمال التعقيم والتطهير الدوري والمستمر لكافة المحطات  والقطارات، وكذلك نشر رسائل توعية للمواطنين عن الفيروس وعن ضرورة الالتزام  بارتداء الركاب  للكمامات في وسائل النقل الجماعي ومنها السكة الحديد عبر الاذاعة الداخلية بالمحطات التي تتوافر فيها هذه الخاصية وكذلك تعميم نشر ملصقات التوعية بذات الشأن في كافة المحطات.
 
ثم تفقد الوزير محطة الشهداء التبادلية للخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق للإطمئنان على انتظام حركة قطارات المترو بالتزامن مع عودة تشغيل المترو من الساعة السادسة صباح اليوم، حيث تفقد الوزير شبابيك التذاكر وشاهدالتزام المواطنين بالوقوف وفقا لمسافات التباعد التي نفذتها شركة المترو أمام شبابيك التذاكر حفاظا على سلامة وصحة الركاب، وكذلك التزام العاملين من المتعاملين مع الجمهور والقائمين بالتطهير والتعقيم بارتداء الكمامات وباستخدام صرافي التذاكر الكحول المطهر  بشكل مستمر.
 
ووجه الوزير قيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو باستمرار بث رسائل اذاعية في المحطات للتوعية من الفيروس والحرص على  ارتداء الكمامات خلال استقلال المترو بالاضافة الى استمرار أعمال التطهير والتعقيم المستمر والدوري لكافة المحطات والقطارات و التنسيق المستمر مع شرطة النقل والمواصلات لمتابعة تنفيذ قرار  رئيس مجلس الوزراء بشأن الزام المواطنين  بارتداء الكمامات  في وسائل النقل الجماعي ومنها مترو الأنفاق، خاصة وأنه تم توفير كمامات وقائية للبيع بمكاتب صرف التذاكر وذلك حفاظا على سلامة وصحة الركاب والدفع بقطارات إضافية وتقليل زمن التقاطر من 4دقائق الى3 دقائق في حالة وجود أي كثافات من الركاب  اواي ازدحام بالمحطات مع التواجد المستمر لقيادات شركة المترو في مختلف المحطات لمتابعة كافة الإجراءات المشار إليها.
 
 
 
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