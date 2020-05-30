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وزير الكهرباء: لن يسمح بدخول أى شخص الوزارة بدون كمامة والمرور من ممرات التعقيم

السبت، 30 مايو 2020 03:15 م
وزير الكهرباء: لن يسمح بدخول أى شخص الوزارة بدون كمامة والمرور من ممرات التعقيم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أنه بدءا من غد الأحد لن يسمح بدخول أى شخص لديوان عام مبنى الوزارة سواء من القيادات أو العاملين أو المواطنين بدون كمامة والمرور من ممرات التعقيم الموجودة على مداخل الوزارة.

وأضاف شاكر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، أنه يمر من ممرات التعقيم عند دخوله وخروجه من الوزارة، قائلاً: "حتى إذا خرجت بعد مرورى من ممرات التعقيم لبضع دقائق أعاود المرور منها مرة أخرى عند دخولى للوزارة" ، لافتاً إلى أنه يحرص على مباشرة عمله من ديوان عام الوزارة حتى يوم السبت مرتدى الكمامة و القفزات و اتخاذ الإجراءات الوائية كاملة ليتمكن من مباشرة عمله.

وتابع شاكر، أن التزام العاملين بقطاع الكهرباء من محصلين و كشافين و فرق الصيانة بالورديات فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد ليس بجديد على العاملين بقطاع الكهرباء بالكامل ، لافتاً إلى أن العاملين بقطاع الكهرباء لديهم وعى كامل بأهمية ما يقومون به من عمل لضمان استقرار توصيل التيار الكهربائى لجميع المرافق العامة و المواطنين ، لافتاً إلى أن قطاع الكهرباء يعد من القطاعات القليلة التى لم تتعرض لإضراب عن العمل أو اعتصامات فى الظروف التى كانت تمر بها مصر منذ ثورة 25 يناير و كانوا العاملين بالقطاع يمارسون عملهم بانتظام لإدراكهم بأن توصيل التيار للمواطن أمن قومى.


الكهرباء

الطاقة المتجددة

محمد شاكر

كورونا

شركات توزيع الكهرباء

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