وزير الزراعة: يجب استغلال المساحات غير المستغلة فى محطة الإنتاج الحيوانى.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن استياءه من المساحات غير المستغلة فى محطة الإنتاج الحيوانى التابعة لقطاع الإنتاج، وفراغ عد من المواقع مخصصة لتربية الماشية، مؤكدا أنه يجب استغلال تلك الأماكن فى تشغيل الشباب ومنحهم قروض من البنك الزراعى، ويربى الشاب تلك الماشية بإشراف من المسئولين بالمحطة، ويتم منحه الربح بعد تسويق الماشية التى يربيها فى المزرعة.

وأضاف وزير الزراعة: "لو منحنا 20 شاب، تلك الأماكن ووضع كل شباب فى حوض مخصص له، ويتم منحهم قروض، ويراعى الشباب تلك الماشية ويطعمها،ولا يسمح له بإخراجها، ويتم تسويقها وبيعها، والإشراف الكامل من المسئولين بالمحطة والأطباء البيطريين، وبذلك أكون عملته كيفية إدارة المشروع وتشغيله، ومنحه فرصه، لإقامة مشروع فى قريته من خلال الخبرات التى اكتسبها فى المحطة".

من جانبه، قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه لا بد من التفكير خارج الصندوق بمنح الشباب القروض ويتولى الشاب رعايتهم، ونستغل طاقات الشباب فيما يعود بالنفع عليهم وعلى المحطة.

جاء ذلك خلال تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حصاد محصول القمح بمزرعة القرضا بالمحافظة، وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، واللواء ايهاب صابر، مساعد وزير الزراعة للخدمات البيطرية، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات، والدكتور حسن الفولي، رئيس الهيئة العامة للاصلاح الزراعي، والدكتور عادل عبدالعظيم، والدكتورة شيرين عاصم ، والدكتور سامى درويش، وكلاء مركز البحوث الزراعية، والدكتور ممدوح السباعي، رئيس قطاع الإنتاج.

جولة وزير الزراعة ومحافظ كفر الشيخ بمزارع الإنتاج الحيوانى

جولة وزير الزراعة ومحافظ كفر الشيخ بمزارع الإنتاج الحيوانى

جولة وزير الزراعة ومحافظ كفر الشيخ بمزارع الإنتاج الحيوانى

جولة وزير الزراعة ومحافظ كفر الشيخ بمزارع الإنتاج الحيوانى

جولة وزير الزراعة ومحافظ كفر الشيخ بمزارع الإنتاج الحيوانى