وزير الخارجية الأمريكى يطالب الرئيس الفنزويلى بوقف الاعتداءات فى بلاده

طالب مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بوفق العدوان في بلاده، في تغريدة نشرها عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات تويتر منذ قليل.

وقال وزير الخارجية الأمريكي "تؤكد الولايات المتحدة الامريكية، التزامها بدعم الجمعية الوطنية الشرعية في فنزويلا برئاسة ١٠٠ نائب تحت قيادة الرئيس المؤقت جوايدو، وندعو نظام مادورو السابق بوقف عمليات العدوان والاعتداءات التي تتم اتجاه الجمعية الوطنية وأعضائها.

The U.S. reaffirms our commitment to Venezuela’s legitimate National Assembly and the 100 deputies across all party lines under interim President Guaido’s leadership. We call upon the former Maduro regime to cease aggressions and hostilities against this body and its members.