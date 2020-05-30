وزارة الهجرة تطلق العدد السابع عشر من مجلة "مصر معاك" للمصريين بالخارج

كتب محمود راغب

أصدرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عددها السابع عشر من مجلة "مصر معاك"، والتي تعدُّ أداة إلكترونية جديدة ضمن أدوات الوزارة للتواصل مع المصريين بالخارج، لنقل ما يحدث على أرض الوطن واستعراض جهود الوزارة على نحو شهري.

وفي هذا العدد، تتابع المجلة جهود الدولة المصرية في عودة المصريين العالقين بالخارج، بالإضافة إلى إرشادات عامة خلال فترة الحجر الصحي.

في السياق ذاته، تتناول المجلة دعم الدولة للعمالة غير المنتظمة، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالطبع كان العيد حاضرا رغم حصار كورونا

وأكدت الوزارة ترحيبها بتلقي مقترحات ومشاركات المواطنين بالخارج للنشر في صفحات المجلة حتى تكون صوتًا للجاليات المصرية المغتربة.

لقراءة المجلة، اضغط على الرابط التالي:

https://bit.ly/3dglV0e