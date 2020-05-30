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واشنطن تنقل منظومة "ثاد" الدفاعية إلى كوريا الجنوبية

السبت، 30 مايو 2020 05:32 م
واشنطن تنقل منظومة "ثاد" الدفاعية إلى كوريا الجنوبية ثاد
كتب محمد جمال

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أفادت وكالة "يونهاب" للأنباء بأن القوات الأمريكية نقلت، بالتعاون مع وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، معدات منظومة الدفاع الأمريكية "ثاد"، فى عملية جوية مفاجئة إلى إحدى قواعدها هناك، وقالت الوكالة إن القوات الأمريكية نقلت المعدات العسكرية لمنظومة "ثاد" ومواد أخرى جوا خلال الليل، بهدف تجنب اعتراض السكان.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، إن "الحكومة أجرت مناقشات مع السكان المحليين بشأن الأمر عدة مرات، لكنها فشلت في الحصول على موافقتهم الكاملة لإتمام عملية النقل البري"، مشيرة إلى أنها "تدعم مسار النقل البري للمعدات إلى قاعدة سيونغجو التابعة للقوات الأمريكية في كوريا، إذ لا مفر من ذلك".

وذكرت الوزارة أن "عملية النقل تندرج في إطار تحسين ظروف العمل للقوات الكورية والأمريكية هناك واستبدال بعض المعدات المتداعية لضمان سلامة العاملين".

وتشغل القوات الأمريكية المرابطة في كوريا الجنوبية بطارية كاملة من 6 منصات إطلاق دفاعية لمنظومة "ثاد" في بلدة سونغجو بوسط البلاد منذ عام 2017، وقالت وكالة "يونهاب" في هذا الإطار إن نشر المنظومة الأمريكية كان واحدة من أكثر القضايا حساسية لكوريا الجنوبية، حيث اتخذت الصين إجراءات انتقامية اقتصادية ضد سيئول.

وشددت سيئول وواشنطن على أن منظومة "ثاد" تهدف فقط إلى التعامل بشكل أفضل مع التهديدات الصاروخية المتزايدة التي تشكلها كوريا الشمالية.


ثاد

أمريكا

كوريا الجنوبية

كوريا الشمالية

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