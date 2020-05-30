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نيابة طوخ تصرح بدفن جثة شاب توفى فى حادث تصادم

السبت، 30 مايو 2020 12:29 م
نيابة طوخ تصرح بدفن جثة شاب توفى فى حادث تصادم جثه - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه

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صرح محمود طارق رئيس نيابة طوخ ،بإشراف المستشار محمد حتة المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها، بدفن جثة شاب توفى إثر حادث تصادم ، سيارة على الطريق الزراعى بنها- القاهرة أمام مدينة طوخ، كما أمرت النيابة العامة بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة .

تلقت اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية ، إخطارا من العميد فوزى عبد ربه، مأمور مركز شرطة طوخ ، يفيد بمصرع "ح. س. ح"، " 28 سنة"، فى حادث تصادم سيارة على الطريق الزراعى بنها- القاهرة أمام مدينة طوخ .

وانتقلت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، وتم نقل الجثة إلى مستشفى طوخ المركزى لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ويجرى تسيير الحركة المرورية لعدم تعطل حركة السيارات والمسافرين، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفى سياق متصل لقى شخصان مصرعهما ، وأصيب آخر ، فى حادث تصادم دراجتين ناريتين فى أحد شوارع مدينة طوخ بمحافظة القليوبية ، وتحرر محضر بالواقعة ، وتولت النيابة التحقيق .

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية ، إخطارا من العميد فوزى عبد ربه ،  مأمور مركز شرطة طوخ، بوقوع حادث تصادم بمدينة طوخ ، وانتقلت الأجهزة الأمنية، وتبين وقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين فى أحد الشوارع بمدينة طوخ .

وتبين من المعاينة مصرع شخصين وإصابة آخر، ونُقلت الجثتان والمصاب لمستشفى طوخ المركزى ، وتولت النيابة التحقيق

 


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