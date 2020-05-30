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نيابة شبرا تصرح بدفن جثة شاب غرق فى ترعة الإسماعيلية بشبرا الخيمة

السبت، 30 مايو 2020 05:08 م
نيابة شبرا تصرح بدفن جثة شاب غرق فى ترعة الإسماعيلية بشبرا الخيمة غريق - أرشيفية
القليوبية نيفين طه

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قرر زياد الباسل مدير نيابة قسم ثان شبرا الخيمة برئاسة عمرو عوض رئيس النيابة وبإشراف المستشار محمد حتة المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها، بالتصريح بدفن جثة شاب غرق بترعة الإسماعيلية بدائرة القسم، كما أمرت النيابة العامة بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال شهود عيان الواقعة.

 

وكان قد تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من العميد اسماعيل عبدالله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بتلقيه إخطارا من الأهالى بالعثور على جثة شاب غارقة بترعة الإسماعيلية بمنطقة مسطرد التابعة لدائرة القسم.

 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتبين من تحريات المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، أن الجثة لشاب يبلغ من العمر 27 عاما، وانه كان يقوم بعمل طائرة على طريق اللهو وأثناء لهوه بها سقطت منه بالماء فنزل لأتيانها لقى مصرعه وتمكنت شرطة المسطحات المائية بأشراف العميد ياسر منصور، من انتشال الجثة ونقلها لمستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة العامة، وقرر زياد الباسل مدير نيابة قسم ثان شبرا الخيمة برئاسة عمرو عوض رئيس النيابة وبأشراف المستشار محمد حتة المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها، بالتصريح بدفن جثة شاب غرق بترعة الإسماعيلية بدائرة القسم، كما أمرت النيابة العامة بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال شهود عيان الواقعة.

 

 


جثة

شبرا الخيمة

اخبار مصر

القليوبية

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