اليوم السابع
Ads
السبت، 30 مايو 2020 05:51 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

نقابة الزراعيين تمنع المترددين عليها من السلام باليد والقبلات وتلزمهم بالكمامة

السبت، 30 مايو 2020 05:05 م
نقابة الزراعيين تمنع المترددين عليها من السلام باليد والقبلات وتلزمهم بالكمامة الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت نقابة الزراعيين، اسئنافها العمل بعد انتهاء إجازة العيد، اليوم السبت، بمواعيدها من الساعة 12 ظهرا حتى الخامسة مساء، مؤكدة على النقابات الفرعية بالمحافظات ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتى أقرتها أجهزة ومؤسسات الدولة المختصة والمقررة بهذا الشأن.
 
وأضافت النقابة، أنه تقرر القيام برش المحاليل المطهرة بكافة وحدات النقابة ومكاتبها وجوانبها المختلفة والنظافة اللازمة داخل وخارج، وعدم السماح بدخول أى فرد النقابة لأى سبب إلا بارتداء الكمامة الواقية، بالإضافة إلى التزام كافة العاملين والأعضاء بارتداء الكمامة، وعدم خلعها طيلة التواجد داخل النقابة، ويتم المرور على العاملين وتوقيع العقوبات وجزاءات على المخالفين.
 
وأشارت إلى أن إدارة الأمن بالنقابة تتولى مسؤلية المتابعة لذلك، بما فى ذلك بوابة التعقيم بعد الاستلام والتركيب، بجانب متابعة المترددين للحصول على خدمات النقابة، لتطبيق ما يخص التباعد بقاعة الانتظار، ومنع التزاحم، والالتزام بنظام الدور للحصول على خدمات أقسام النقابة المختلفة، سواء بمشروع العلاج، أو الاشتراكات والخزينة.
 
وحذرت النقابة كافة العاملين بها، والأعضاء المترددين عليها من "خلع الكمامة _ التلامس المباشر _ السلام باليد _ القبلات _ أى تجمعات بدون داعي"، التزاما بالإجراءات، والحفاظ على نظافة اليدين بالغسيل والكحول بإشراف السكرتارية والعلاقات العامة.
 
كان قد قال المهندس محمد الشورى، الأمين العام لنقابة الزراعيين، إن الدكتور السيد خليفة نقيب الزراعيين، وجه ببدء العمل الفورى فى التحصيل الإلكترونى لخدمات النقابة، كبداية للتعامل الإلكترونى بين الأعضاء والنقابة لسداد الخدمات، وخاصة فى سداد اشتراكات العضوية، واشتراكات صندوق التكافل، لتطبيق معايير الأمن الصحى للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشار الفيروس.
 
وأوضح الشورى، أن الخدمات النقابية ستتم خلال الفترة القادمة من خلال الإنترنت، وذلك تمشيا مع سياسة الدولة للميكنة الرقمية بما يوفر الوقت والجهد على الأعضاء، ولفت إلى أنه لاجراء الخدمة، يقوم العضو بمراسلة الأرقام الخاصة بالنقابة على الواتس آب: 01005402819 – 01061564868، لتوضيح الخدمة المراد سدادها و الاستعلام عن قيمتها.
 
 

نقابة الزراعيين

نقيب الزراعيين

مواعيد عمل نقابة الزراعيين

اخبار مصر اليوم

اخبار عاجلة

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسى يوجه باستمرار تطوير خدمات وبنية الإنترنت لاستيعاب الاستخدام الكثيف

السيسى يوجه باستمرار تطوير خدمات وبنية الإنترنت لاستيعاب الاستخدام الكثيف

إنفوجراف.. 9 قرارات لرئيس الوزراء تطبق من اليوم وحتى 15 يوماً

إنفوجراف.. 9 قرارات لرئيس الوزراء تطبق من اليوم وحتى 15 يوماً

أفضل لاعب في الدوري الياباني: محمد صلاح مثلى الأعلى فى كرة القدم

أفضل لاعب في الدوري الياباني: محمد صلاح مثلى الأعلى فى كرة القدم

صور .. محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99٪

صور .. محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99٪

أمير مرتضى: لافتة القرن ستعود على أسوار الزمالك.. وحذفنا شعار الكاف

أمير مرتضى: لافتة القرن ستعود على أسوار الزمالك.. وحذفنا شعار الكاف

"العليا لعلاج كورونا": أفيجان يدخل مرحلة التجارب السريرية على مرضى كوفيد 19

"العليا لعلاج كورونا": أفيجان يدخل مرحلة التجارب السريرية على مرضى كوفيد 19

الشرطة تظهر العين الحمراء تجاه المخالفين لإجراءات مجابهة كورونا.. الداخلية: إجراءات حازمة تجاه سائقى الأجرة حال وجود راكب بدون كمامة.. وضبط 141 ألف شخص اخترقوا الحظر وغلق 77 مقهى و8 آلاف مطعم ومحل مخالف

الشرطة تظهر العين الحمراء تجاه المخالفين لإجراءات مجابهة كورونا.. الداخلية: إجراءات حازمة تجاه سائقى الأجرة حال وجود راكب بدون كمامة.. وضبط 141 ألف شخص اخترقوا الحظر وغلق 77 مقهى و8 آلاف مطعم ومحل مخالف

الداخلية تضبط 4 آلاف قطعة سلاح بينها جرينوف ورشاشات

الداخلية تضبط 4 آلاف قطعة سلاح بينها جرينوف ورشاشات

الداخلية: اتخاذ الإجراءات تجاه سائقى الأجرة حال وجود راكب بدون كمامة

الداخلية: اتخاذ الإجراءات تجاه سائقى الأجرة حال وجود راكب بدون كمامة

استبعاد التامفلو والإبقاء على الكلوروكين أبرز ملامح برتوكول علاج كورونا

استبعاد التامفلو والإبقاء على الكلوروكين أبرز ملامح برتوكول علاج كورونا

من اليوم ولمدة 15 يوما ..حظر التجوال يبدأ من 8 مساء وغلق المحال فى الـ 5

من اليوم ولمدة 15 يوما ..حظر التجوال يبدأ من 8 مساء وغلق المحال فى الـ 5

تعرف على طريقة العزل المنزلي لتحمي نفسك وأسرتك.. فيديو

تعرف على طريقة العزل المنزلي لتحمي نفسك وأسرتك.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة