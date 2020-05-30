نقابة أطباء القاهرة تغلق مقرها لمدة أسبوع للتعقيم وعودة العمل 6 يونيو

كتبت آية دعبس

أعلنت نقابة أطباء القاهرة، عن وقف العمل في مقرها الرئيسى ومقر مدينة نصر، بدءا من اليوم السبت 30 مايو، لمدة أسبوع، على أن يستأنف العمل من السبت 6 يونيو 2020، في المواعيد من 9 صياحا، وحتي 2 ظهرا، يوميا عدا يوم الجمعة.

وأوضحت نقابة أطباء القاهرة، فى بيان اليوم:"يأتي الإغلاق بغرض التأكد من سلامة بيئة العمل، وضمان عدم وجود إصابات بالعدوى الوبائية بين الموظفين وتأكيد اجراءات التعقيم، مشيرة إلى أنه يستمر خلال أسبوع الغلق صرف ما يتوفر من مواد وقائية مجانا بالتواصل مع محمد شعبان المشرف علي المقر الرئيسي للنقابة الفرعية بالقاهرة، وذلك للأطباء ممن لا تتوافر لهم المستلزمات الكافية في أماكن عملهم الحكومية.

كما قررت النقابة العامة للأطباء، منح إجازة استثنائية لجميع العاملين بها، وغلق مقرها لمدة ثلاثة أيام تبدأ من اليوم السبت حتى الاثنين 1 يونيو على أن يبدأ العمل بعدها يوم الثلاثاء 2 يونيو المقبل، لغرض تعقيم المبنى وتطهيره .

يأتى ذلك بالتزامن مع إعلان الدكتور السيد عبيد، الأمين العام للنقابة العامة للأطباء البيطريين، عن تأجيل العودة للعمل بالنقابة بعد إجازة عيد الفطر، لمدة أسبوع، نظرا لظهور أكثر من إصابة بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، داخل مقر اتحاد نقابات المهن الطبية، بجاردن سيتى، على أن يتم استئناف العمل يوم الأحد 7 يونيو 2020.

وأوضح عبيد، أن الأعضاء الراغبين فى سداد الاشتراكات للنقابة، والحصول على الخدمات النقابية، والاشتراك بمشروع العلاج يمكنهم الحصول على الخدمة من خلال خدمة "فورى"، ومن خلال الموقع الإلكترونى الرسمى للنقابة.