نقابة أطباء الأسنان: لجنة الأزمات مستمرة لتوفير مستلزمات الوقاية من كورونا

كتبت آية دعبس

أكدت النقابة العامة لأطباء الأسنان، استمرار عمل لجنة إدارة الأزمات لتوفير كافة مستلزمات الحماية من فيروس كورونا المستجد، لأعضاء النقابة، مشيرة إلى تطوع بعض أعضاء مجلس النقابة العامة، والنقابات الفرعية بتوصيل المستلزمات بسيارتهم الخاصة حتى تصل إلى الأطباء، مشيرة إلى أن أعضاء اللجنة يحاولون تكثيف جهودهم لتوفير المزيد من المستلزمات.

وشكلت النقابة غرفة لإدارة الأزمة، من أعضاء هيئة المكتب "الدكتور محمد بدوي الأمين العام، الدكتور هشام عبد الناصر أمين الصندوق المساعد، الدكتور يوسف حمزة، الأمين العام المساعد، الدكتور حسين عبد الهادي أمين الصندوق، ومن أعضاء المجلس: الدكتور محمد علاء، والدكتور إيهاب هيكل، ويتم استقبال شكاوى الأعضاء الخاصة بنقص المستلزمات الوقائية، من خلال رقم واتس آب، لغرفة العمليات: 01061551450.

وكان الدكتور هشام عبد الناصر، أمين الصندوق المساعد لنقابة أطباء الأسنان، قد قال إن اللجنة وفرت خلال تلك الفترة 5700 علبة من الجلوفزات، بأسعار من 65 الي 90 جنية للعلبة، و300 علبة من الماسكات، بسعر 75 جنيه للعلبة، مشيرًا إلى أنه جارى توفير كميات أخرى بأسعار مناسبة، ومطابقة للمواصفات حفظا علي صحة أطباء الاسنان، كما وفرت اللجنة 300 "فيس شيلد"، و500 زجاجة من الكحول الطبى.

وأضاف: كما تم توفير 800 كيس "اوفر جلوفز"، و400 كرتونة "نابكن"، و100 زجاجة مطهر للأيدي، و400 علبة بنج أسنان، و200 بدلة عزل، فضلا عما تم توفيره عن طريق النقابات الفرعية بشكل مباشرة لحل الأزمة ومساعدة الأطباء من جاون طبي - كحول طبي - هاند جيل - ماسكات - اوفر هيد - اوفر شوز، رغم الصعوبات التي تواجه اللجنة في ظل الأزمة الحالية خاصة بنقل المستلزمات الطبية، والتى تم التغلب عليها بإرسال خطابات من النقابة لشركات الشحن ان ذلك من ضمن المبادرة وليس للتجارة.