اليوم السابع
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نائب محافظ القاهرة: استمرار هدم 20 عقارا بجوار المحكمة الدستورية فى دار السلام

السبت، 30 مايو 2020 06:35 م
نائب محافظ القاهرة: استمرار هدم 20 عقارا بجوار المحكمة الدستورية فى دار السلام نائب محافظ القاهرة خلال إزالة 20 عقار مخالف
كتب سيد الخلفاوى

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أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن أعمال إزالة 20 عقارا بجوار المحكمة الدستورية بدار السلام مستمرة في الهدم حتى سطح الأرض، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ومحافظ القاهرة .
 
وأضافت نائب محافظ القاهرة، أن احترام القانون وتنفيذ تعليمات القيادة السياسية هما النهج والمبدئ الذى يتم العمل على اساسه وأنه لا سماح لأى مخالفات او تجاوزات بالمنطقة الجنوبية والتصدى دائما بكل حزم وبقوة القانون لمنع تمكين بعض ضعاف النفوس استغلال الظروف التى تمر بها البلاد بانشغال اجهزه الإدارة المحلية والشرطة والقيام بالبناء المخالف، أو أدوار مخالفة زيادة عن الترخيص او البناء بدون ترخيص.
 
وأشارت إلى أنه تم اليوم البدء فى إزالة العمارات المخالفة خلف برج الجوهرة على الكورنيش وخلف المحكمة الدستورية وأبراج المعادى ستارز وعددها 20 عمارة بناء مخالف على أراضي زراعية بدأت بالفعل الاجهزة التنفيذية للمنطقة الجنوبيّة وحى دار السلام بقيادة ااسيدة المهندسة نائب المحافظ والاستاذة شادية جمعة رئيس حى دار السلام والادارات المعنية بالمنطقة الجنوبية وحى دار السلام بقوة 150 عاملا و8 حفار كبير و4 حفار صغير، و8 ونش بالرافع، وذلك تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية وقرارات رئيس مجلس الوزراء بالإزالة حتى سطح الارض وتحويل المخالفين النيابة العسكرية وفرض هيبة الدولة والقانون فوق الجميع.
 
نائب محافظ القاهرة خلال إزالة 20 عقار مخالف (1)
 
 
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نائب محافظ القاهرة خلال إزالة 20 عقار مخالف (3)
 

 

إزالة 20 عقار مخالف بدار السلام (1)
إزالة 20 عقارا مخالف بدار السلام 

إزالة 20 عقار مخالف بدار السلام (2)
 

 

نائب محافظ القاهرة خلال إزالة 20 عقار مخالف (4)
 

 

إزالة 20 عقار مخالف بدار السلام (4)
 

 

إزالة 20 عقار مخالف بدار السلام (5)
 

 

إزالة 20 عقار مخالف بدار السلام (6)
 

 

إزالة 20 عقار مخالف بدار السلام (7)
 

 

إزالة 20 عقار مخالف بدار السلام (8)

 

إزالة 20 عقار مخالف بدار السلام (9)
 

 

إزالة 20 عقار مخالف بدار السلام (10)
 

 

نائب محافظ القاهرة خلال إزالة 20 عقار مخالف (2)
 

 

نائب محافظ القاهرة خلال إزالة 20 عقار مخالف (3)
 

 

نائب محافظ القاهرة خلال إزالة 20 عقار مخالف (1)

 


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