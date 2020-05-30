اليوم السابع
Ads
السبت، 30 مايو 2020 05:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ميركل: على جميع أعضاء الاتحاد الأوربى التضافر من أجل أوروبا قوية

السبت، 30 مايو 2020 04:54 م
ميركل: على جميع أعضاء الاتحاد الأوربى التضافر من أجل أوروبا قوية انجيلا ميركل المستشارة الألمانية
برلين أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، إنه من الصعب أن تزدهر أوربا مرة أخرى دون أن يكون هناك تضافرا من الجميع لمساعدة الدول الأعضاء بالاتحاد الأوربى المتضررة من وباء كورونا، لافتة إلى أن برلين تأخذ على عاتقها تحمل ذلك فى النصف الثانى من العام فى ضوء رئاستها المقبلة للاتحاد.

وأضافت - فى كلمتها الأسبوعية اليوم السبت - أنه فى ضوء الرئاسة الألمانية المقبلة لمجلس الاتحاد الأوروبي، والتى تبدأ أول يوليو المقبل أنه كان من الضرورى تشديد الرقابة على الحدود كإجراء مؤقت والتعاون معا من أجل اجتياز تداعيات الجائحة، مشيرة إلى أننا نحمل شعار"معا سنجعل أوروبا مجددا قوية".

وذكرت ميركل "لقد حققنا الكثير فى هذه الأشهر الأربعة الماضية كما أطلقنا حزمة من الحوافز الاقتصادية لمساعدة الاقتصاد على استعادة الوقوف على قدميه ودعم النمو"..موضحة ان برنامج التحفيز الاقتصادى يهدف إلى تعزيز الابتكار والإدارة المستدامة معا لتعزيز القدرات فى المجالات المستقبلية.

وأشارت إلى أن الحكومة الفيدرالية قد عملت على مواجهة الركود الاقتصادى الشديد فى وقت مبكر جدا لمواجهة تداعيات الوباء، لافتة إلى لقد قمنا باقرار برامج المساعدة منذ مارس الماضى واستطعنا دعم الشركات ومساعدة العاملين بالقطاع الخاص.

 


ميركل

الاتحاد الأوربى

أوروبا قوية

كورونا

الاقتصاد الاوروبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إنفوجراف.. 9 قرارات لرئيس الوزراء تطبق من اليوم وحتى 15 يوماً

إنفوجراف.. 9 قرارات لرئيس الوزراء تطبق من اليوم وحتى 15 يوماً

أفضل لاعب في الدوري الياباني: محمد صلاح مثلى الأعلى فى كرة القدم

أفضل لاعب في الدوري الياباني: محمد صلاح مثلى الأعلى فى كرة القدم

صور .. محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99٪

صور .. محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99٪

أمير مرتضى: لافتة القرن ستعود على أسوار الزمالك.. وحذفنا شعار الكاف

أمير مرتضى: لافتة القرن ستعود على أسوار الزمالك.. وحذفنا شعار الكاف

"العليا لعلاج كورونا": أفيجان يدخل مرحلة التجارب السريرية على مرضى كوفيد 19

"العليا لعلاج كورونا": أفيجان يدخل مرحلة التجارب السريرية على مرضى كوفيد 19

الشرطة تظهر العين الحمراء تجاه المخالفين لإجراءات مجابهة كورونا.. الداخلية: إجراءات حازمة تجاه سائقى الأجرة حال وجود راكب بدون كمامة.. وضبط 141 ألف شخص اخترقوا الحظر وغلق 77 مقهى و8 آلاف مطعم ومحل مخالف

الشرطة تظهر العين الحمراء تجاه المخالفين لإجراءات مجابهة كورونا.. الداخلية: إجراءات حازمة تجاه سائقى الأجرة حال وجود راكب بدون كمامة.. وضبط 141 ألف شخص اخترقوا الحظر وغلق 77 مقهى و8 آلاف مطعم ومحل مخالف

الداخلية تضبط 4 آلاف قطعة سلاح بينها جرينوف ورشاشات

الداخلية تضبط 4 آلاف قطعة سلاح بينها جرينوف ورشاشات

الداخلية: اتخاذ الإجراءات تجاه سائقى الأجرة حال وجود راكب بدون كمامة

الداخلية: اتخاذ الإجراءات تجاه سائقى الأجرة حال وجود راكب بدون كمامة

استبعاد التامفلو والإبقاء على الكلوروكين أبرز ملامح برتوكول علاج كورونا

استبعاد التامفلو والإبقاء على الكلوروكين أبرز ملامح برتوكول علاج كورونا

من اليوم ولمدة 15 يوما ..حظر التجوال يبدأ من 8 مساء وغلق المحال فى الـ 5

من اليوم ولمدة 15 يوما ..حظر التجوال يبدأ من 8 مساء وغلق المحال فى الـ 5

تعرف على طريقة العزل المنزلي لتحمي نفسك وأسرتك.. فيديو

تعرف على طريقة العزل المنزلي لتحمي نفسك وأسرتك.. فيديو

بالاسم ورقم الجلوس ..نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية بنسبة نجاح 99.8%

بالاسم ورقم الجلوس ..نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية بنسبة نجاح 99.8%

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة