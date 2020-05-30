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مقتل موظفين فى محطة تليفزيون أفغانية وإصابة آخرين فى تفجير وسط كابول

السبت، 30 مايو 2020 06:36 م
مقتل موظفين فى محطة تليفزيون أفغانية وإصابة آخرين فى تفجير وسط كابول شرطة أفغانستان
كتب رامى محيى الدين

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أفادت وسائل إعلام أفغانية محلية بمقتل اثنين من العاملين فى القناة التليفزيونية الأفغانية "خورشيد" فى انفجار وقع اليوم السبت في العاصمة كابول.

 

وقالت وسائل إعلام نقلا عن القناة التليفزيونية: "قتل موظفين في قناة خورشيد التليفزيونية وأصيب عدة أشخاص في انفجار بكابول"، ولم تعرف حتى الآن هوية الجهة التي تقف وراء هذا الانفجار.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" إن البنتاجون يستعد لقيام الرئيس دونالد ترامب بسحب الآلاف من القوات الأمريكية من أفغانستان قبل الانتخابات الرئاسية، حيث أوصى القادة العسكريون بإبقاء على الأقل قوة صغيرة لمكافحة الإرهاب فى البلاد، بحسب ما قال مسئولون أمريكيون سابقون وحاليون.

وسيأتى خفض القوات بعد سحب عدة آلاف من أفراد الخدمة منذ توقيع إدارة ترامب اتفاقا مع طالبان فى 29 فبراير. ودعا الاتفاق الولايات المتحدة إلى تقليل عدد قواتها فى أفغانستان من 12 ألفا إلى 8600 بحلول منتصف يوليو، مع احتمال سحب كامل بحلول الربيع المقبل لو لبت طالبان شروط عديدة.

وقد امتنعت طالبان تقريبا عن مهاجمة القوات الأمريكية منذ مارس، بحسب ما جاء فى الاتفاق، إلا أن مفاوضات السلام بين الجماعة والحكومة الأفغانية قد توقفت فى مستنقع دموى. فقد قتل وأصيب عشرات المدنيين نتيجة لعمليات الحكومة الأفغانية وفى هجمات طالبات الشهر الماضى، فى زيادة كبيرة عن أبريل العام الماضى، وفقا لفرقة المساعدة التابعة للأمم المتحدة فى أفغانستان.


أفغانستان

انفجار

كابل

طالبان

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