مقتل موظفين فى محطة تليفزيون أفغانية وإصابة آخرين فى تفجير وسط كابول

أفادت وسائل إعلام أفغانية محلية بمقتل اثنين من العاملين فى القناة التليفزيونية الأفغانية "خورشيد" فى انفجار وقع اليوم السبت في العاصمة كابول.

Acting FM Hanif Atmar condemns the "terrorist attack" on Khurshid TV, saying such attacks will not silence the voice of any journalist. pic.twitter.com/Qnumy8TWIa