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مقتل شخص بعد إطلاق نار من سيارة مدنية على متظاهرين فى ديترويت الأمريكية

السبت، 30 مايو 2020 09:35 ص
مقتل شخص بعد إطلاق نار من سيارة مدنية على متظاهرين فى ديترويت الأمريكية متظاهرون
كتب ـ سمير حسنى

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أعلنت شرطة مدينة ديترويت، اليوم السبت، مقتل شخص بعد إطلاق نار من سيارة مدنية على متظاهرين خلال احتجاجات على مقتل المواطن من أصول إفريقية جورج فلويد.، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاي نيوز. وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وصف المتظاهرين فى مدينة مينابوليس بولاية مينيسوتا بالسفاحين والبلطجية، مهددا بإطلاق النار عليهم،  وكشف ترامب فى تغريداته، أنه تحدث مع حاكم ولاية مينيسوتا وأكد له أن الجيش سيدعمه فى إحكام السيطرة على الاحتجاجات المشتعلة، قائلا: "لا أستطيع الوقوف ومشاهدة هذا يحدث لمدينة أمريكية عظيمة مثل مينيابوليس، هناك افتقار التام للقيادة، إما أن يقوم عمدة اليسار الراديكالى جاكوب فراى، الضعيف جدًا، بإخضاع المدينة للسيطرة، أو سأرسل الحرس الوطنى وأقوم بالمهمة بشكل صحيح".

وعلق دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عن أحداث الشغب التي شهدتها مدينة مينابوليس الأمريكية بعدما تصاعدت حدة الاحتجاجات والتظاهرات بعد انتشار لقطات فيديو لشرطى يضغط على رقبة أمريكى يدعى جورج فلويد من ذوى البشرة السمراء والذى توسل إليه حتى فارق الحياة.

وقال دونالد ترامب جونيور، عبر حسابه بموقع تويتر:"ما حدث لجورج فلويد كان مثيرًا للاشمئزاز. يجب أن يكون على قيد الحياة اليوم وأنا أصلي من أجل عائلته.. الناس محقون في أن يكونوا غاضبين ، لكن لا يوجد عذر أبدًا لنوع أعمال الشغب العنيفة التي تتكشف الآن.. لا يجب أن يضطر أي أمريكي إلى مشاهدة مجتمعه يحترق على الأرض".

 
 

 


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