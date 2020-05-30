مقتل شخص بعد إطلاق نار من سيارة مدنية على متظاهرين فى ديترويت الأمريكية

كتب ـ سمير حسنى

أعلنت شرطة مدينة ديترويت، اليوم السبت، مقتل شخص بعد إطلاق نار من سيارة مدنية على متظاهرين خلال احتجاجات على مقتل المواطن من أصول إفريقية جورج فلويد.، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاي نيوز. وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وصف المتظاهرين فى مدينة مينابوليس بولاية مينيسوتا بالسفاحين والبلطجية، مهددا بإطلاق النار عليهم، وكشف ترامب فى تغريداته، أنه تحدث مع حاكم ولاية مينيسوتا وأكد له أن الجيش سيدعمه فى إحكام السيطرة على الاحتجاجات المشتعلة، قائلا: "لا أستطيع الوقوف ومشاهدة هذا يحدث لمدينة أمريكية عظيمة مثل مينيابوليس، هناك افتقار التام للقيادة، إما أن يقوم عمدة اليسار الراديكالى جاكوب فراى، الضعيف جدًا، بإخضاع المدينة للسيطرة، أو سأرسل الحرس الوطنى وأقوم بالمهمة بشكل صحيح".