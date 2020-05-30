مصرع عاملين ببالوعة صرف صحى بقليوب

القليوبية نيفين طه

لقي عاملين بالصرف الصحي بمحافظة القليوبية مصرعهما أثناء ممارسة عملهم أثناء تسليك بالوعة صرف صحي بمنطقة قلما التابعة لمدينة قليوب وتم علي الفور انتقال قوات الحماية المدنية وأجهزة الأمن لمكان الحادث وجاري استخراج جثث المتوفيين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من اللواء أحمد العشماوي مدير الحماية المدنية بالقليوبية،بلاغا من الأهالي بمصرع عاملين بالصرف الصحي،أثناء ممارسة عملهم أثناء تسليك بالوعة صرف صحي بمنطقة قلما التابعة لمدينة قليوب .

علي الفور انتقل المقدم أحمد الشعراوى مدير الحماية المدنية بجنوب القليوبية لمكان الواقعة وتبين وفاه العاملين وتكثف أجهزة الحماية المدنية من جهودها لأستخراج جثث المتوفيين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق