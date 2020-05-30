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مصرع صياد غرقا فى مياه البحر بالبرلس لعدم إجادته السباحة

السبت، 30 مايو 2020 01:15 ص
مصرع صياد غرقا فى مياه البحر بالبرلس لعدم إجادته السباحة اسعاف- أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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لقي صياد مصرعه غرقًا، في مياه البحر المتوسط ،لقيامه بالاستحمام والسباحة بشاطئ قرية البنائين بمركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ ، وتم انتشال جثته ونقله إلى المستشفى.

تلقى اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا يفيد وصول "م.م" 19 سنة، صياد، إلى مستشفى برج البرلس، جثة هامدة.

وتبين أن الغريق  كان برفقة صديقه "م.أ" 19 سنة، مقيم بقرية الحدادين، يقومان بالسباحة والاستحمام بالبحر الأبيض المتوسط أمام شاطئ البنائين، فلقي مصرعه لعدم إجادته السباحة.

بانتداب مفتش الصحة؛ لتوقيع الكشف الطبي، تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، وسبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.

تحرر المحضر رقم 6937 لسنة 2020م، جنح مركز البرلس، وصرحت النيابة بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.


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