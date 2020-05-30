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مصرع شخص وإصابة 3 فى انهيار مبنى بسلطنة عمان...فيديو

السبت، 30 مايو 2020 10:31 م
مصرع شخص وإصابة 3 فى انهيار مبنى بسلطنة عمان...فيديو الدفاع لمدنى بعمان
كتب محمد جمال

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لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون، إثر انهيار مبنى سكنى قديم لعمالة وافدة من جنسيات آسيوية في منطقة صلالة الوسطى في محافظة عُمان في سلطنة عُمان.

وقالت الهيئة العامة للدفاع المدني في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع "تويتر" اليوم السبت، بأنها تلقت بلاغًا عن انهيار سكن لوافدين في منطقة صلالة الوسطى بمحافظة ظفار.

وتأتي هذه الحادثة بعدنا أعلنت الشرطة العمانية في وقت سابق العثور على المواطنين الذين انجرفت مركبتهما في وادي أرزات بصلالة أمس وهما مفارقان للحياة.

وكانت مصالح الأرصاد الجوية العمانية، قد حذرت أمس الجمعة السكان من أمطارغزيرة مصحوبة برياح قوية في الساعات المقبلة.
وقال مدير التنبؤات ونظام الإنذار المبكر بالهيئة العامة للطيران المدني العماني في تصريح لوكالة الأنباء العمانية، اليوم الجمعة: "إن التقديرات لكمية الأمطار المتوقع هطولها تتراوح من 100إلى 200ملم خلال الـ 24 الساعة القادمة، وتكون مصحوبة برياح نشطة إلى شديدة السرعة مع جريان الأودية وارتفاع أمواج البحر من 4 إلى 5 أمتار".

 


سلطنة عمان

انهيار مبنى

عمان

صلالة

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